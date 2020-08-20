Чем я занимаюсь?
Дизайн сайтов.
Все проекты разрабатываются по индивидуальным концепциям. Адаптивный дизайн подразумевает разработку макетов для десктопа, планшета и смартфона. В своей работе большое внимание уделяю работе с композицией, цветом, типографикой, этому способствует высшее образование в области теории искусства. Не боюсь экспериментов
и необычных решений! Все это помогает мне создавать актуальный и функциональный дизайн.
Дизайн мобильных приложений. Простой в использовании, удобный, продуманный, а главное – красивый дизайн с соблюдением всех принципов юзабилити.
Дизайн рекламных баннеров и e-mailрассылок. Создаю эффектные и продающие макеты.
Анимация. 2D анимация в ваших макетах и не только.
Дизайном полиграфии. Упаковка,плакаты, визитки, буклеты, листовки и другие макеты для печатной продукции.
Созданием сайтов «под ключ». Для тех, кто выбирает комплексный подход! Создаю сайты на Tilda, Wordpress, Wix.
Мои навыки:
Разработка дизайн-макетов под разные типы устройств (десктоп, планшет, смартфон)
UX/UI дизайн
Разработка идеи и структуры сайта
Составление технических заданий
Работа в программах: Adobe Photoshop, AdobeIllustrator, Adobe Lightroom, Adobe After Effects, Figma
Векторная графика и анимация
Tilda и Wordpress
HTML/CSS/JavaScript
Базовые знания в области интернет-маркетинга
Копирайтинг и составление презентаций
Как я работаю с вами:
Изучаю задачу вместе с вами
Прошу вас оформить небольшой бриф и обсуждаю ваш проект.
Обозначаю сроки и бюджет
Беру предоплату (около 20%)
Работаю честно и не срываю сроки. Нахожусь на связи с вами в рабочее время.
Принимаю ваши правки
Передаю вам готовый проект, исходники и получаю остаток гонорара
Работаю над вашим следующим проектом J
Прайс-лист:
Бюджет каждого проекта обсуждается отдельно, но ниже вы можете ознакомиться со средними ценами.
- Дизайн главной страницы — $100 ($150 с адаптивом)
- Дизайн однойвнутренней страницы — $15 ($20 с адаптивом)
- Дизайн лендинга — $80($120 с адаптивом)
- Дизайн рекламного баннера или e-mail рассылки — $10
- Сайт «под ключ» - $200
Способы оплаты
- Сбербанк
- Тинькофф
- Киви
- Яндекс.Деньги
- Телефон и WhatsApp: +79643352712
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @elenalinnik04
Законченное высшее образование по специальности «история искусств», среднее образование по специальности «Живопись». Дополнительно проходила обучение в онлайн университетеSkillbox по направлениям: Веб-дизайн от Aic; Motion-дизайн; UX дизайн; Интернет маркетинг; Веб верстка для начинающих;
До этого работала в сфере культуры и искусства больше трех лет.
К работе подхожу ответственно, увлекаюсь с головой каждым проектом и безумно люблю свою работу!
Буду рада заняться вашим проектом! Пишите!
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