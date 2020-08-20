ElenaLinnik04

Линник ElenaLinnik04

 
29 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн сайтов и приложений

Чем я занимаюсь?

Дизайн сайтов. 

Все проекты разрабатываются по индивидуальным концепциям. Адаптивный дизайн подразумевает разработку макетов для десктопа, планшета и смартфона. В своей работе большое внимание уделяю работе с композицией, цветом, типографикой, этому способствует высшее образование в области теории искусства. Не боюсь экспериментов

и необычных решений! Все это помогает мне создавать актуальный и функциональный дизайн.

Дизайн мобильных приложений. Простой в использовании, удобный, продуманный, а главное – красивый дизайн с соблюдением всех принципов юзабилити.

Дизайн рекламных баннеров и e-mailрассылок. Создаю эффектные и продающие макеты.

Анимация. 2D анимация в ваших макетах и не только.

Дизайном полиграфии. Упаковка,плакаты, визитки, буклеты, листовки и другие макеты для печатной продукции.

Созданием сайтов «под ключ». Для тех, кто выбирает комплексный подход! Создаю сайты на Tilda, Wordpress, Wix.

Мои навыки:

Разработка дизайн-макетов под разные типы устройств (десктоп, планшет, смартфон)

UX/UI дизайн

Разработка идеи и структуры сайта

Составление технических заданий

Работа в программах: Adobe Photoshop, AdobeIllustrator, Adobe Lightroom, Adobe After Effects, Figma

Векторная графика и анимация

Tilda и Wordpress

HTML/CSS/JavaScript

Базовые знания в области интернет-маркетинга

Копирайтинг и составление презентаций

 

Как я работаю с вами:

Изучаю задачу вместе с вами

Прошу вас оформить небольшой бриф и обсуждаю ваш проект.

Обозначаю сроки и бюджет

Беру предоплату (около 20%)

Работаю честно и не срываю сроки. Нахожусь на связи с вами в рабочее время.

Принимаю ваши правки

Передаю вам готовый проект, исходники и получаю остаток гонорара

Работаю над вашим следующим проектом J

Прайс-лист:

Бюджет каждого проекта обсуждается отдельно, но ниже вы можете ознакомиться со средними ценами.

  • Дизайн главной страницы — $100 ($150 с адаптивом)
  • Дизайн однойвнутренней страницы — $15 ($20 с адаптивом)
* эти же расценки распространяются на дизайн мобильных приложений.

  • Дизайн лендинга — $80($120 с адаптивом)
  • Дизайн рекламного баннера или e-mail рассылки — $10
  • Сайт «под ключ» - $200
Бюджет каждого проекта обсуждается индивидуально!

Способы оплаты

  • Сбербанк
  • Тинькофф
  • Киви
  • Яндекс.Деньги
Мои контакты

  • Телефон и WhatsApp: +79643352712
  • E-mail: [email protected]
  • Telegram: @elenalinnik04
О себе:

Меня зовут Лена, мне 26 лет. Дизайном занимаюсь около двух лет.

Законченное высшее образование по специальности «история искусств», среднее образование по специальности «Живопись». Дополнительно проходила обучение в онлайн университетеSkillbox по направлениям: Веб-дизайн от Aic; Motion-дизайн; UX дизайн; Интернет маркетинг; Веб верстка для начинающих;

До этого работала в сфере культуры и искусства больше трех лет.

К работе подхожу ответственно, увлекаюсь с головой каждым проектом и безумно люблю свою работу!

Буду рада заняться вашим проектом! Пишите!

JavascriptДизайн лендингаWordPressДизайн сайтаHTMLCSSДизайн мобильного приложенияFigmaTilda
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