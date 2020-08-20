Дизайн сайтов и приложений

Чем я занимаюсь?

Дизайн сайтов.

Все проекты разрабатываются по индивидуальным концепциям. Адаптивный дизайн подразумевает разработку макетов для десктопа, планшета и смартфона. В своей работе большое внимание уделяю работе с композицией, цветом, типографикой, этому способствует высшее образование в области теории искусства. Не боюсь экспериментов

и необычных решений! Все это помогает мне создавать актуальный и функциональный дизайн.

Дизайн мобильных приложений. Простой в использовании, удобный, продуманный, а главное – красивый дизайн с соблюдением всех принципов юзабилити.

Дизайн рекламных баннеров и e-mailрассылок. Создаю эффектные и продающие макеты.

Анимация. 2D анимация в ваших макетах и не только.

Дизайном полиграфии. Упаковка,плакаты, визитки, буклеты, листовки и другие макеты для печатной продукции.

Созданием сайтов «под ключ». Для тех, кто выбирает комплексный подход! Создаю сайты на Tilda, Wordpress, Wix.

Мои навыки:

Разработка дизайн-макетов под разные типы устройств (десктоп, планшет, смартфон)

UX/UI дизайн

Разработка идеи и структуры сайта

Составление технических заданий

Работа в программах: Adobe Photoshop, AdobeIllustrator, Adobe Lightroom, Adobe After Effects, Figma

Векторная графика и анимация

Tilda и Wordpress

HTML/CSS/JavaScript

Базовые знания в области интернет-маркетинга

Копирайтинг и составление презентаций

Как я работаю с вами:

Изучаю задачу вместе с вами

Прошу вас оформить небольшой бриф и обсуждаю ваш проект.

Обозначаю сроки и бюджет

Беру предоплату (около 20%)

Работаю честно и не срываю сроки. Нахожусь на связи с вами в рабочее время.

Принимаю ваши правки

Передаю вам готовый проект, исходники и получаю остаток гонорара

Работаю над вашим следующим проектом J

Прайс-лист:

Бюджет каждого проекта обсуждается отдельно, но ниже вы можете ознакомиться со средними ценами.

Дизайн главной страницы — $100 ($150 с адаптивом)

Дизайн однойвнутренней страницы — $15 ($20 с адаптивом)

* эти же расценки распространяются на дизайн мобильных приложений.

Дизайн лендинга — $80($120 с адаптивом)

Дизайн рекламного баннера или e-mail рассылки — $10

Сайт «под ключ» - $200

Способы оплаты

Сбербанк

Тинькофф

Киви

Яндекс.Деньги

Меня зовут Лена, мне 26 лет. Дизайном занимаюсь около двух лет.

Законченное высшее образование по специальности «история искусств», среднее образование по специальности «Живопись». Дополнительно проходила обучение в онлайн университетеSkillbox по направлениям: Веб-дизайн от Aic; Motion-дизайн; UX дизайн; Интернет маркетинг; Веб верстка для начинающих;

До этого работала в сфере культуры и искусства больше трех лет.

К работе подхожу ответственно, увлекаюсь с головой каждым проектом и безумно люблю свою работу!

Буду рада заняться вашим проектом! Пишите!