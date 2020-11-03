Разноплановый специалист - от дизайна и проектировка помещений с видеонаблюдением до монтажа и создания видео

Живу креативом. Одной работы не хватает для раскрытия своих же претензий по возможностям. Сама архитектор, то есть работаю с дизайном и проектировкой, долгое время занималась корпусной мебелью, так же проектировала видеонаблюдение, на данный момент начальник отдела модерации на сайте и занимаюсь созданием видео и написанием сценариев для каналов в соц сетях в течении 5-6 лет. Так же занимаюсь таргетированием.