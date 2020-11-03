Елена Лобанова ElenaLobanova89ElenaLobanova89
34 годаУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Разноплановый специалист - от дизайна и проектировка помещений с видеонаблюдением до монтажа и создания видео
Живу креативом. Одной работы не хватает для раскрытия своих же претензий по возможностям. Сама архитектор, то есть работаю с дизайном и проектировкой, долгое время занималась корпусной мебелью, так же проектировала видеонаблюдение, на данный момент начальник отдела модерации на сайте и занимаюсь созданием видео и написанием сценариев для каналов в соц сетях в течении 5-6 лет. Так же занимаюсь таргетированием.
Портфолио
- Пример развлекательно-игрового видео61 просмотр
- Пример развлекательного игрового видео68 просмотров
- Еще один из вариантов классического монтажа75 просмотров
- Классическая работа над хорошим монтажем78 просмотров