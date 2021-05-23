Добрый день! Меня зовут Елена.
Создам для вас продающий сайт, сделаю его настройку и запущу рекламную кампанию в Яндекс Директ.
Настрою рекламную кампанию в Инстаграм для получения новых клиентов.
Создам продающий дизайн, сделаю для вас эффективную презентацию, разработаю бренд-бук, логотип, фирменный стиль.
А также – все виды видеопродакшн (видеофильмы, ролики, обзоры, презентации, видеоотчеты, поздравительные открытки)! Любая сложность, любой хронометраж, анимация.
И самое главное! Мои специалисты-партнеры выполнят для вашей компании интеграцию CRM – Битрикс 24! С нуля под ключ, любая сложность, адаптация под вашу компанию.
Опыт работы - 6 лет. Буду рада новым задачам от вас!
Мой сайт: https://media-con.ru/
Некоторые примеры работ здесь Также вышлю подборку своих работ по запросу.
Я в Фейсбук - здесь
Я в Инстаграм - здесь
Работа оформляется договором, вместе с вами составляем ТЗ, учитываю все тонкости вашего бизнеса, четкие сроки выполнения работы!
Портфолио
- Верстка корпоративной продукции - буклеты, журналы65 просмотров
- Веб-сайты "под ключ"56 просмотров