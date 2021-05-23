7 улучшений вашего бизнеса - сайты, SRM, видеофильмы, Инстаграм, дизайн

Добрый день! Меня зовут Елена.

Создам для вас продающий сайт, сделаю его настройку и запущу рекламную кампанию в Яндекс Директ.

Настрою рекламную кампанию в Инстаграм для получения новых клиентов.

Создам продающий дизайн, сделаю для вас эффективную презентацию, разработаю бренд-бук, логотип, фирменный стиль.

А также – все виды видеопродакшн (видеофильмы, ролики, обзоры, презентации, видеоотчеты, поздравительные открытки)! Любая сложность, любой хронометраж, анимация.

И самое главное! Мои специалисты-партнеры выполнят для вашей компании интеграцию CRM – Битрикс 24! С нуля под ключ, любая сложность, адаптация под вашу компанию.

Опыт работы - 6 лет. Буду рада новым задачам от вас!

Мой сайт: https://media-con.ru/

Некоторые примеры работ здесь Также вышлю подборку своих работ по запросу.

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Работа оформляется договором, вместе с вами составляем ТЗ, учитываю все тонкости вашего бизнеса, четкие сроки выполнения работы!