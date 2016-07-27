ElenaPanova

Добрый день, нужен дизайн квартиры площадью 60 кв. м2 в современном стиле.
Интерьеры и Экстерьеры34 заявки
Закрыт
4 года назад
Добрый день, нужен дизайн квартиры площадью 60 кв. м2 в современном стиле.
Необходимо сделать: 1. 1-5 ракурсов домов из бруса в окружении. 2. Отрисовать к ним 2d планировки. Пока 10 проектов, в дальнейшем будет больше. Указывайте сроки и стоимость. А также прикрепляйте портфолио.
Необходимо сделать визуализацию плана коттеджа, как показано на примере ниже. Всего 2 этажа. Общая площадь 1 этажа около 60 кв. м. Также необходимо расставить мебель (из библиотек) на ваше усмотрение (стиль кантри). ...