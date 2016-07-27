ElenaPanova

Необходимо сделать: 1. 1-5 ракурсов домов из бруса в окружении. 2. Отрисовать к ним 2d планировки. Пока 10 проектов, в дальнейшем будет больше. Указывайте сроки и стоимость. А также прикрепляйте портфолио.