ElenaPanova

Елена ElenaPanova

 
55 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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$50
выплачено фрилансерам
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  • 3D визуализация домов для сайта

    Необходимо сделать: 1. 1-5 ракурсов домов из бруса в окружении.  2. Отрисовать к ним 2d планировки.  Пока 10 проектов, в дальнейшем будет больше.  Указывайте сроки и стоимость. А также прикрепляйте портфолио.

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 3D план коттеджа

    Необходимо сделать визуализацию плана коттеджа, как показано на примере ниже. Всего 2 этажа.  Общая площадь 1 этажа около  60 кв. м.  Также необходимо расставить мебель (из библиотек) на ваше усмотрение (стиль кантри). ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Mirel94
28 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
3D план коттеджа
Спасибо за проект) Приятный человек и заказчик!
Очень быстро, а главное, качественно выполнила работу, уделяет внимание даже мелким деталям. Хороший художественный вкус. Рекомендую.
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