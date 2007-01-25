ElenaShevelyova

Группа «Алланд» предлагает следующие услуги:

1. Консультирование в области информационных технологий: подбор оптимального решения задач предприятия с использование информационных технологий, подбор программного и аппаратного обеспечения, оценка потребностей предприятия в ресурсах (компьютеры, орг.техника, расходные материалы и пр.).

2. Обследование предприятий с целью оптимизации бизнес-процессов предприятия, внедрения информационных систем, организации бизнеса с использованием информационных технологий.

3. Разработка и внедрение решений на базе продукции Microsoft.

4. Разработка программного обеспечения на условиях аутсорсинга. Полный цикл разработки, включая полное тестирование и разработку документации к программному обеспечению.

5. Разработка программного обеспечения.

6. Разработка сайтов и порталов любой сложности.