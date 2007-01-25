ElenaShevelyova

"Группа ООО ElenaShevelyova

 
NaN летРоссия/Обнинск
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Группа «Алланд» предлагает следующие услуги:

1. Консультирование в области информационных технологий: подбор оптимального решения задач предприятия с использование информационных технологий, подбор программного и аппаратного обеспечения, оценка потребностей предприятия в ресурсах (компьютеры, орг.техника, расходные материалы и пр.).

2. Обследование предприятий с целью оптимизации бизнес-процессов предприятия, внедрения информационных систем, организации бизнеса с использованием информационных технологий.

3. Разработка и внедрение решений на базе продукции Microsoft.

4. Разработка программного обеспечения на условиях аутсорсинга. Полный цикл разработки, включая полное тестирование и разработку документации к программному обеспечению.

5. Разработка программного обеспечения.

6. Разработка сайтов и порталов любой сложности.

  • Руководитель отдела тестирования

    $1000

    ООО "Группа Алланд" на постоянную удаленную работу требуется Руководитель отдела тестирования. Требования: возраст от 22-35, в/о, опыт тестирования ПО приветствуется, опыт управления небольшой группой, постоянный доступ в Интернет, ICQ, гражданство РФ. Условия: оформление по ТК, удобный график ...

    Тестирование ПО1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист С#

    $1000

    ООО "Группа Алланд" на постоянную удаленную работу требуется программист-разработчик С#. Требования: возраст от 18-35, в/о желательно (студенты последних курсов рассматриваются индивидуально), знание С#, постоянный доступ в Интернет, ICQ, умение работать в команде, гражданство РФ. Условия: оформление по ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад