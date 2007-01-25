ElenaShevelyova

ООО "Группа Алланд" на постоянную удаленную работу требуется Руководитель отдела тестирования. Требования: возраст от 22-35, в/о, опыт тестирования ПО приветствуется, опыт управления небольшой группой, постоянный доступ в Интернет, ICQ, гражданство РФ. Условия: оформление по ТК, удобный график ...
"Группа ООО ElenaShevelyovaElenaShevelyova
Группа «Алланд» предлагает следующие услуги:
1. Консультирование в области информационных технологий: подбор оптимального решения задач предприятия с использование информационных технологий, подбор программного и аппаратного обеспечения, оценка потребностей предприятия в ресурсах (компьютеры, орг.техника, расходные материалы и пр.).
2. Обследование предприятий с целью оптимизации бизнес-процессов предприятия, внедрения информационных систем, организации бизнеса с использованием информационных технологий.
3. Разработка и внедрение решений на базе продукции Microsoft.
4. Разработка программного обеспечения на условиях аутсорсинга. Полный цикл разработки, включая полное тестирование и разработку документации к программному обеспечению.
5. Разработка программного обеспечения.
6. Разработка сайтов и порталов любой сложности.
- $1000Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $1000
ООО "Группа Алланд" на постоянную удаленную работу требуется программист-разработчик С#. Требования: возраст от 18-35, в/о желательно (студенты последних курсов рассматриваются индивидуально), знание С#, постоянный доступ в Интернет, ICQ, умение работать в команде, гражданство РФ. Условия: оформление по ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт17 лет назад