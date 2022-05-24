Портрет,иллюстрация,растровая и векторная графика
Художник иллюстратор. Работаю в Adobe Photoshop, опыта за плечами 3 года.
Персонажи, иконки, бэкграунды с высокой степенью детализации
Портфолио вышлю по требованию.
"Ну чё, порисуем"?
Портфолио
- Cyberpunk82 просмотра
- Sketch75 просмотров
- Horror84 просмотра
- Тhe character82 просмотра
- Goblin83 просмотра
- SWORD72 просмотра
- Без названия112 просмотров
- Greek god69 просмотров
- Маска91 просмотр
- Japanese woman90 просмотров
- Cat89 просмотров
- The Black Plague90 просмотров