Портрет,иллюстрация,растровая и векторная графика

Художник иллюстратор. Работаю в Adobe Photoshop, опыта за плечами 3 года.

Персонажи, иконки, бэкграунды с высокой степенью детализации

Портфолио вышлю по требованию.

"Ну чё, порисуем"?