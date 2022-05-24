ElenaTillind

Елена ElenaTillind

 
31 годУкраина/Николаев
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Портрет,иллюстрация,растровая и векторная графика

Художник иллюстратор.  Работаю в Adobe Photoshop, опыта за плечами 3 года.

Персонажи, иконки, бэкграунды с высокой степенью детализации

Портфолио вышлю по требованию.

"Ну чё, порисуем"?

Photoshop
Портфолио
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