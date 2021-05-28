Web-дизайн, UX/UI

Landing кондитерской , Интернет магазин спортивной одежды , Landing page для персонального стилиста , Услуги по охране труда

Всем привет, меня зовут Лена, мне 25 лет, и я занимаюсь web-дизайном около года, ответственно подхожу к работе, выполняю работу в сроки. Сделаю классный дизайн сайта, интернет-магазина или продающий landing page! Сделаю лучше чем у ваших конкурентов :)

Все правки бесплатные (это важно) поэтому при разработке сайта если у ваших разработчиков возникнут вопросы я буду на связи и внесу все изменения, для того что бы ваш сайт работал правильно! Для меня это важно!

В мою работу входит:

- создание дизайна сайтов на платформе Figma;

- прототипирование;

- микрокопирайтинг;

- создание адаптивной версии сайта;

- анимирование интерфейсов

С моими работами Вы можете ознакомиться на https://www.behance.net/Elena_Tsarik