Landing кондитерской , Интернет магазин спортивной одежды , Landing page для персонального стилиста , Услуги по охране труда
Всем привет, меня зовут Лена, мне 25 лет, и я занимаюсь web-дизайном около года, ответственно подхожу к работе, выполняю работу в сроки. Сделаю классный дизайн сайта, интернет-магазина или продающий landing page! Сделаю лучше чем у ваших конкурентов :)
Все правки бесплатные (это важно) поэтому при разработке сайта если у ваших разработчиков возникнут вопросы я буду на связи и внесу все изменения, для того что бы ваш сайт работал правильно! Для меня это важно!
В мою работу входит:
- создание дизайна сайтов на платформе Figma;
- прототипирование;
- микрокопирайтинг;
- создание адаптивной версии сайта;
- анимирование интерфейсов
С моими работами Вы можете ознакомиться на https://www.behance.net/Elena_Tsarik
Портфолио
- Услуги по охране труда58 просмотров
- Редизайн спортивного интернет-магазина96 просмотров
- Персональный стилист108 просмотров
- Кондитерская76 просмотров