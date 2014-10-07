ElenaTy

Елена ElenaTy

 
43 годаРоссия/Владивосток
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Hr, работа с текстами, транскрибация, администрирование проектов и с.сетей.

Образование - высшее, психология.

Опыт работы Hr менеджером 10 лет.

Отличное знание русского языка.

Рассматриваю вакансии:

администрирование проектов, страниц в соц.сетях

HR-менеджер, рекрутер

Корректировка текстов,

рерайт текстов,

личный помощник,

менеджер интерент-магазина,

администратор сайта.

Регион проживания +3 к Москве.

Рерайт текста

  • Фокус группа по чтению и оценке сценариев

    $20

    Уважаемые фрилансеры! Есть 3 сценария, нужны 5 человек в фокус группу. Оплата на электронные деньги. 80 рублей 1 сценарий. Естественно, это проект для тех, кто любит кино и ходит туда, кто имеет желание и возможность читать.

    Стихи, Песни и Проза23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Текст для лэндинга. Тема - мода и стиль.

    Уважаемые копирайтеры. Нужно создать полностью уникальный текст для лендинга. Тема лендинга - обучение девушек основам моды и стиля, онлайн курс. Рассматриваются кандидаты с опытом написания статей на тему моды и стиля. Ответственность, соблюдение сроков, грамотность текста и легкая ...

    Написание статейТексты для лендинга
    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Личный помощник с функциями HR

    $200

    Требуется личный помощник, одна из функций которого будет подбирать удаленный персонал (не часто). Мы готовы рассмотреть вашу кандидатуру, если у вас есть опыт работы удаленным личным помощником и опыт hr администрирования. Работа 3-4 часа в день. ...

    Подбор персонала (HR)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать ключевики для продвижения в англоязычных поисковых системах

    $100

    Уважаемые фрилансеры, необходимо прописать ключевики для зарубежных поисковиков, тематика - осветительное оборудование. Прошу Вас оставлять заявку только имеющих опыт, прописывать свои возможности и стоимость работы.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Постер

    $250

    Уважаемые фрилансеры. Нужен человек на постинг. Оплата 20 рублей за одно сообщение на форуме, если оно пройдет модерацию (в сообщения нужно будет вставлять ссылку). Задача - искать тематические форумы (охота, рыбалка, туризм, активный отдых) и ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сотрудник на прием звонков с 19.00 до 08.00 по Москве

    $120

    Уважаемые фрилансеры, если вы привыкли работать по ночам (есть такие, знаю точно) и можете ответить на 1-2 звонка клиента или поддержать с ним диалог в клиентском чате на лендинге, вы то, что мы ищем! Менеджеры работают ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Клиент менеджер

    $250

    Функции: Прием входящих звонков от клиентов (3–5 в день) Прием заявок на товар с сайта (не более 5 в день) Подготовка КП для клиентов Ведение CRM Отправка по электронной почте Контроль результатов, контроль сделки Это не холодные продажи, вы отрабатываете только теплые ...

    Служба поддержки9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обзвонщик на холодные зконки

    Уважаемые фрилансеры, нужен качественный обзвонщик с опытом работы. Базы предоставляем, работа постоянная, в день не менее 40-50 звонков. Связь, естественно, за наш счет. Звонки вы будете совершать после отправки КП (не вами), это облегчает задачу. ...

    Служба поддержки5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Постер на форумах

    Ищем толкового специалиста для размещения постов на тематических форумах. Посты должны содержать ссылку на сайт. Просьба откликаться на эту вакансию только тем, кто имеет опыт и понимает, как пройти модерацию со ссылками в постах. Форумы ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контент-менеджер

    $195

    Срочно нужен толковый контент менеджер для ведения 5 страничек (ВК, Твиттер, Linkedin, ФБ, Гугл+) Ежедневный постинг не менее 4х постов (можно 4 поста дублировать на все 5 групп). Тематика постов - управление персоналом, эффективность персонала, оценка ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Юрист (удаленно)

    $2500

    Составление, редактирование договоров, документов Юридическое сопровождение сделки Регистрация ООО, ИП, ОАО (подготовка документов) Досудебное урегулирование споров Проверка контрагентов Поддержка на переговорах зп на испытательный срок 25000+бонусы (измеримые, с привязкой к показателям) зп после испытательного срока 35000+бонусы (измеримые, с привязкой к показателям) Совокупный доход ...

    Юридическое сопровождение
    Юридические услуги1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Маркетолог-аналитик

    $2500

    Сбор данных по поставщикам (стройматериалы) Формирование матриц товаров (по группам товаров) Разработка и реализация маркетинговых программ Продвижение компании на рынке зп на Испытательный срок 10000 + бонусы (измеримые показатели) после ИС 15000 + бонусы (измеримые показатели) Совокупные доход от 45 000 ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Удаленный клиент-менеджер

    $500

    Функции: Прием входящих звонков от клиентов (3-5 в день) Прием заявок на товар с сайта (не более 5 в день) Подготовка КП для клиентов Ведение CRM Отправка по электронной почте Контроль результатов, контроль сделки Это не холодные продажи, вы отрабатываете только теплые ...

    Служба поддержки29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад