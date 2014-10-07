Уважаемые фрилансеры! Есть 3 сценария, нужны 5 человек в фокус группу. Оплата на электронные деньги. 80 рублей 1 сценарий. Естественно, это проект для тех, кто любит кино и ходит туда, кто имеет желание и возможность читать.
Образование - высшее, психология.
Опыт работы Hr менеджером 10 лет.
Отличное знание русского языка.
Рассматриваю вакансии:
администрирование проектов, страниц в соц.сетях
HR-менеджер, рекрутер
Корректировка текстов,
рерайт текстов,
личный помощник,
менеджер интерент-магазина,
администратор сайта.
Регион проживания +3 к Москве.
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