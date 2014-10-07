Уважаемые фрилансеры, если вы привыкли работать по ночам (есть такие, знаю точно) и можете ответить на 1-2 звонка клиента или поддержать с ним диалог в клиентском чате на лендинге, вы то, что мы ищем! Менеджеры работают ...