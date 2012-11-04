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Елена
ElenaVCH
ElenaVCH
38 лет
Украина
/
Киев
11 лет на
фриланс
-бирже
Была
11 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Дмитрий
pauto1
46 лет
Россия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
$35
10 баллов
11 лет назад
Разобрать PDF каталог на excel и фото
Работа выполнена качественно и в срок
Хороший заказчик. Задачи поставлены четко и ясно. Оплату проводит своевременно.
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Отзывы заказчиков
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