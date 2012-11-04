ElenaVCH

Елена ElenaVCH

 
38 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
pauto1
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
11 лет назад
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Работа выполнена качественно и в срок
Хороший заказчик. Задачи поставлены четко и ясно. Оплату проводит своевременно.
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