ElenaZolotareva8

Рерайт/копирайт

Привет!

Меня зовут Елена!

Я только начинаю свой путь в сфере копирайта и рерайта.

Готова помочь Вам и взять на себя груз задач по

написанию продающих текстов,

описанию товаров, групп товаров,

рерайта статей на любые тематики,

написанию постов для социальных сетей и др.

Прошла курсы "Профессия: Копирайтер-маркетолог".

Заказы до 1000 збп выполню за отзыв и опыт!

Рерайт больше 1000 збп 30 руб.

Копирайт больше 1000 збп 50 руб.