ElenaZolotareva8

Елена ElenaZolotareva8ElenaZolotareva8
36 летРоссия/Калач-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Рерайт/копирайт
Привет!
Меня зовут Елена!
Я только начинаю свой путь в сфере копирайта и рерайта.
Готова помочь Вам и взять на себя груз задач по
- написанию продающих текстов,
- описанию товаров, групп товаров,
- рерайта статей на любые тематики,
- написанию постов для социальных сетей и др.
Заказы до 1000 збп выполню за отзыв и опыт!
Рерайт больше 1000 збп 30 руб.
Копирайт больше 1000 збп 50 руб.
Действие аккаунта приостановлено!