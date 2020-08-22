ElenaZolotareva8

Елена ElenaZolotareva8

 
36 летРоссия/Калач-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Рерайт/копирайт

Привет!

Меня зовут Елена!

Я только начинаю свой путь в сфере копирайта и рерайта.

Готова помочь Вам и взять на себя груз задач по

  • написанию продающих текстов,
  • описанию товаров, групп товаров,
  • рерайта статей на любые тематики,
  • написанию постов для социальных сетей и др.
Прошла курсы "Профессия: Копирайтер-маркетолог".

Заказы до 1000 збп выполню за отзыв и опыт!

Рерайт больше 1000 збп 30 руб.

Копирайт больше 1000 збп 50 руб.