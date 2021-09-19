Elena_Antipova

Лена Антипова Elena_AntipovaElena_Antipova
38 летРоссия/Липецк
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
графический дизайн, логотипы, фотообработка
Здравствуйте!
Рада вас видеть на своей страничке.
Немного о себе:
Более 7-ми лет в дизайне.
Создаю логотипы, графический дизайн, фирменный стиль.
Редактирую фотографии, убираю фон, выравниваю, делаю фото коммерческим и продаваемыми
Работаю в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Lightroom
Люблю свою работу и подхожу к ней творчески.
Для связи:
Telegram, whatsapp: 8-904-695-4991
Приятного дня и хорошего настроения!
Действие аккаунта приостановлено!