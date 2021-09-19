Elena_Antipova

графический дизайн, логотипы, фотообработка

Здравствуйте!

Рада вас видеть на своей страничке.

Немного о себе:

Более 7-ми лет в дизайне.

Создаю логотипы, графический дизайн, фирменный стиль.

Редактирую фотографии, убираю фон, выравниваю, делаю фото коммерческим и продаваемыми

Работаю в программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Lightroom

Люблю свою работу и подхожу к ней творчески.

Для связи:

Telegram, whatsapp: 8-904-695-4991

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Приятного дня и хорошего настроения!