Контент-маркетолог, копирайтер, дизайнер

Здравствуйте!Меня зовут Елена и я являюсь дипломированным контент-маркетологом и копирайтером в социальных сетях.

Если вы хотите:

▶ Повысить лояльность клиентов

▶ Увеличить продажи

▶ Писать грамотные продающие тексты

▶ Но у вас нет на это времени

Обращайтесь за помощью ко мне!

Я помогу вам:

▶ Проработать вашу целевую аудиторию,

▶ Составить продуктовую линейку,

▶ Сформировать ваш личный бренд,

▶ Разработать контент-стратегию с полным описанием постов и сторис,

▶ Написать продающие/информационные/брендовые/развлекательные посты.

Тем самым мы сможем повысить доверие клиентов и обеспечить вам новый поток продаж.

Помимо этого, помогу с дизайном профиля в соц сети и разработкой одностраничного сайта, если это будет необходимо.

Рабочий инстаграм: @_elena__chernikova/Прайс и портфолио по проектам http://lashesvrn.ru/portfolio

Качественная работа в краткие сроки Вам гарантированна!