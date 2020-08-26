Елена Черникова Elena_ChernikovaElena_Chernikova
Здравствуйте!Меня зовут Елена и я являюсь дипломированным контент-маркетологом и копирайтером в социальных сетях.
Если вы хотите:
▶ Повысить лояльность клиентов
▶ Увеличить продажи
▶ Писать грамотные продающие тексты
▶ Но у вас нет на это времени
Обращайтесь за помощью ко мне!
Я помогу вам:
▶ Проработать вашу целевую аудиторию,
▶ Составить продуктовую линейку,
▶ Сформировать ваш личный бренд,
▶ Разработать контент-стратегию с полным описанием постов и сторис,
▶ Написать продающие/информационные/брендовые/развлекательные посты.
Тем самым мы сможем повысить доверие клиентов и обеспечить вам новый поток продаж.
Помимо этого, помогу с дизайном профиля в соц сети и разработкой одностраничного сайта, если это будет необходимо.
Рабочий инстаграм: @_elena__chernikova/Прайс и портфолио по проектам http://lashesvrn.ru/portfolio
Качественная работа в краткие сроки Вам гарантированна!