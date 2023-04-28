Качественные и грамотные статьи. Банки, кредиты, МФО - работаю кредитным брокером.

Регулярно одобряю клиентам кредиты, провожу ипотечные сделки, общаюсь с управляющими ДО банков. Знаю, как банки работают. В статьях пишу только проверенную информацию, никаких домыслов и фантазий.