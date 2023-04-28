Elena_GEO

Елена Elena_GEO

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Качественные и грамотные статьи. Банки, кредиты, МФО - работаю кредитным брокером.

Регулярно одобряю клиентам кредиты, провожу ипотечные сделки, общаюсь с управляющими ДО банков. Знаю, как банки работают. В статьях пишу только проверенную информацию, никаких домыслов и фантазий.

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