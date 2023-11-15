Работаю на результат, чтобы заказчик остался доволен. Обращайтесь!

1. Быстро и качественно набиру тексты из пдф, фото, рукописи на разных языках.

2. Переведу с украинского языка на русский язык, и наоборот.

3. Проверю тексты на ошибки.

4. Наберу формулы в программе LATEX.

5. Выполню работы, связанные с Excel.

Откорректирую пдф-файлы.

7. Расшифрую интервью.

8. Перепишу конспекты с фото в рукописный текст.

9. Напишу рефераты.

Подготовлю презентации в Power Point.

11. Создам диаграммы, схемы.

12. Заполею характеристики товаров на Prom.ua.

13. Есть опыт подготовки главных фраз и слов для характеристик товаров.

14. Есть опыт оформления документов для бюро переводов.

Если вам нужна помощь – я вам помогу.

Благодарна заказчикам за интересные задания!

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