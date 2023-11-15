Работаю на результат, чтобы заказчик остался доволен. Обращайтесь!
1. Быстро и качественно набиру тексты из пдф, фото, рукописи на разных языках.
2. Переведу с украинского языка на русский язык, и наоборот.
3. Проверю тексты на ошибки.
4. Наберу формулы в программе LATEX.
5. Выполню работы, связанные с Excel.
Откорректирую пдф-файлы.
7. Расшифрую интервью.
8. Перепишу конспекты с фото в рукописный текст.
9. Напишу рефераты.
Подготовлю презентации в Power Point.
11. Создам диаграммы, схемы.
12. Заполею характеристики товаров на Prom.ua.
13. Есть опыт подготовки главных фраз и слов для характеристик товаров.
14. Есть опыт оформления документов для бюро переводов.
Если вам нужна помощь – я вам помогу.
Благодарна заказчикам за интересные задания!
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Портфолио
- Корректура и редактура текстов3 просмотра
- Транскрибация4 просмотра
- Набор текстов7 просмотров