Добрый день!
Я живу в Баку.
10 лет работала в крупной типографии как дизайнер-полиграфист.
В совершенстве владею CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, всеми офисными программами.
Занималась версткой книг, дизайном лайтбоксов, рекламных вывесок, обложек, буклетов, афиш, открыток, визиток, различных бланков и документов, и т.д. Знаю всю допечатную подготовку.
Портфолио:
В портфолио вы можете посмотреть мои работы.Там не всё по-русски, т.к. заказы делались в большинстве случаев на азербайджанском языке.
Быстро набираю тексты, делаю верстку и редактирование. Орфографическую грамотность со всеми знаками препинания гарантирую.
Сроки выполнения:
Любую работу выполняю качественно, ответственно и в срок.
Как оплатить:
WebMoney, карта VISA ($).
Общение:
E-mail — для техзаданий и переписки с заказчиками.
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