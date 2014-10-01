Айдентика/Полиграфия

Добрый день!

Я живу в Баку.

10 лет работала в крупной типографии как дизайнер-полиграфист.

В совершенстве владею CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, всеми офисными программами.

Занималась версткой книг, дизайном лайтбоксов, рекламных вывесок, обложек, буклетов, афиш, открыток, визиток, различных бланков и документов, и т.д. Знаю всю допечатную подготовку.

Портфолио:

В портфолио вы можете посмотреть мои работы.Там не всё по-русски, т.к. заказы делались в большинстве случаев на азербайджанском языке.

Быстро набираю тексты, делаю верстку и редактирование. Орфографическую грамотность со всеми знаками препинания гарантирую.

Сроки выполнения:

Любую работу выполняю качественно, ответственно и в срок.

Как оплатить:

WebMoney, карта VISA ($).

Общение:

E-mail — для техзаданий и переписки с заказчиками.

[email protected]