Таргетолог
Здравствуйте, я Елена, таргетолог с навыками смм.
Опыт работы со следующими нишами: психолог, коуч, бьюти-сфера, онлайн-обучение.
В услуги по таргетированной рекламе входит:
- Анализ посадочной страницы
- Настройка рекламного кабинета Facebook
- Анализ конкурентов и целевой аудитории
- Подготовка рекламных макетов
- Анализ запущенных рекламных кампаний и их оптимизация
- Отчет о проделанной работе (еженедельно)
в УСЛУГИ ПО СММ входит:
- Упаковка аккаунта с нуля
- Ведение аккаунта
- Составление контент-плана
- Оформление визуала
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!