Elena_targetsmm

Елена Elena_targetsmm

 
33 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Таргетолог

Здравствуйте, я Елена, таргетолог с навыками смм.

Опыт работы со следующими нишами: психолог, коуч, бьюти-сфера, онлайн-обучение.

В услуги по таргетированной рекламе входит:

- Анализ посадочной страницы

- Настройка рекламного кабинета Facebook

- Анализ конкурентов и целевой аудитории

- Подготовка рекламных макетов

- Анализ запущенных рекламных кампаний и их оптимизация

- Отчет о проделанной работе (еженедельно)

в УСЛУГИ ПО СММ входит:

- Упаковка аккаунта с нуля

- Ведение аккаунта

- Составление контент-плана

- Оформление визуала

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Отзывы заказчиков

guest_15784842843889
5 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
3 года назад
Настройка таргета товара сантехники
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