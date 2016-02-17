Доклады, курсовые, рефераты по гуманитарным и биологическим дисциплинам. Адресные поздравления в стихотворной форме.

Добрый день! С радостью помогу в написании всех видов работ по гуманитарным и биологическим дисциплинам, включая решение задач по генетике и молекулярной биологии. Имею степень магистра "Биологии" по специализации "Микробиология, вирусология". Три года практикую подготовку школьников к сдаче ЕГЭ. Гарантирую качество, своевременность выполняемой работы, индивидуальный подход и приемлемую цену.