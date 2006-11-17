Розробник & Дизайнер
Розробляю програми / ботів / сайти / ігри. Дизайнер UX/UI / Верстальник / Графічний дизайн.
Портфолио
- Racing Game2 просмотра
- Discord J4J BOTнет просмотров
- Discord Music Bot1 просмотр
- JavaFx TheGame - Tic Tac Toeнет просмотров
- Runner Gameнет просмотров
- Discord Leveling Botнет просмотров
- IjuniorCourseнет просмотров
- IjuniorCourseTwoнет просмотров
- IjuniorLesson5нет просмотров
- IjuniorLesson6нет просмотров
- IjuniorLesson7нет просмотров
- IjuniorLesson8нет просмотров