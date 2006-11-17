ElezthemDev

Сергій ElezthemDev

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Розробник & Дизайнер

Розробляю програми / ботів / сайти / ігри. Дизайнер UX/UI / Верстальник / Графічний дизайн.

Портфолио

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