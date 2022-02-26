Верстка сайтов качественно и в срок

Мои навыки:

Адаптивная/Кросс-браузерная/Валидная верстка

Использование CSS фреймворков

Оптимизация кода/Сжатие файлов для ускорения загрузки сайта

Технологии которые я использую:

Методология БЭМ

Использование препроцессора Sass

Сборка с помощью Gulp

Flexbox/Grid layout

HTML (последней версии)

CSS (последней версии)

Чистый JS (последней версии)

J Q uery (последней версии)

Портфолио

Направления в которых я планирую расти:

Подключение верстки к CMS

Веб-программирование

Контакты:

Email: [email protected]

Telegram: Eli Miller