Верстка сайтов качественно и в срок
Мои навыки:
Адаптивная/Кросс-браузерная/Валидная верстка
Использование CSS фреймворков
Оптимизация кода/Сжатие файлов для ускорения загрузки сайта
Технологии которые я использую:
Методология БЭМ
Использование препроцессора Sass
Сборка с помощью Gulp
Flexbox/Grid layout
HTML(последней версии)
CSS(последней версии)
Чистый JS(последней версии)
JQuery(последней версии)
Направления в которых я планирую расти:
Подключение верстки к CMS
Веб-программирование
Контакты:
Email: [email protected]
Telegram: Eli Miller
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта Office web110 просмотров
- Адаптивная верстка сайта Dreamshare72 просмотра
- Адаптивная верстка сайта Большой театр118 просмотров
- Адаптивная верстка Protips109 просмотров
- Адаптивная верстка Productly48 просмотров
- Адаптивная верстка и анимация Treva41 просмотр