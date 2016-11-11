Elink80

Александр Elink80

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Контекстная реклама. Яндекс Директ. Гугл Адвордс.

Специалист по контекстной рекламе. Яндекс-Директ и Гугл Адвордс. Выпускник курса Реальный Директ.

SEO-специалист.

Я занимаюсь контекстной рекламой с 2014 года. 

При настройке контекстной рекламы я учитываю и отрабатываю следующие пункты:

- осуществляю конкурентную разведку (оцениваю качество лендинга и качество объявлений конкурентов по трем основным ключевым запросам)

- прорабатываю семантику. По умолчанию собираю семантику от 1000 ключевых запросов. По требованию заказчика семантика может быть расширена до нескольких тысяч ключевых запросов.

- Составляю группы объявлений по принципу: 1 ключевой запрос - 1 объявление. Ключевой запрос входит как в заголовок, так и в текст объявления, что позволяет значительно увеличить CTR и повысить уровень продаж.

- Собираю минус слова.

- Устанавливаю метрику и настраиваю цели для ведения аналитики.

- Составляю отдельно рекламные кампании на поиск, на тематические площадки (РСЯ КМС), и на ретаргетинг (ремаркетинг)

- При заказе сопровождения,  каждый день осуществляю мониторинг рекламной кампании, оцениваю эффективность объявлений, дополняю список минус слов, провожу тест различных текстов и дорабатываю объявления. Провожу мониторинг эффективности рекламных площадок.

Отзывы заказчиков

golovachIlua
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Контекстная реклама Гугл и Яндекс на шведские товары
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vladpanfilov
50 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Настройка контекстной рекламы
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!