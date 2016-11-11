Специалист по контекстной рекламе. Яндекс-Директ и Гугл Адвордс. Выпускник курса Реальный Директ.
SEO-специалист.
Я занимаюсь контекстной рекламой с 2014 года.
При настройке контекстной рекламы я учитываю и отрабатываю следующие пункты:
- осуществляю конкурентную разведку (оцениваю качество лендинга и качество объявлений конкурентов по трем основным ключевым запросам)
- прорабатываю семантику. По умолчанию собираю семантику от 1000 ключевых запросов. По требованию заказчика семантика может быть расширена до нескольких тысяч ключевых запросов.
- Составляю группы объявлений по принципу: 1 ключевой запрос - 1 объявление. Ключевой запрос входит как в заголовок, так и в текст объявления, что позволяет значительно увеличить CTR и повысить уровень продаж.
- Собираю минус слова.
- Устанавливаю метрику и настраиваю цели для ведения аналитики.
- Составляю отдельно рекламные кампании на поиск, на тематические площадки (РСЯ КМС), и на ретаргетинг (ремаркетинг)
- При заказе сопровождения, каждый день осуществляю мониторинг рекламной кампании, оцениваю эффективность объявлений, дополняю список минус слов, провожу тест различных текстов и дорабатываю объявления. Провожу мониторинг эффективности рекламных площадок.
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