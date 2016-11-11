Контекстная реклама. Яндекс Директ. Гугл Адвордс.

Специалист по контекстной рекламе. Яндекс-Директ и Гугл Адвордс. Выпускник курса Реальный Директ.

SEO-специалист.

Я занимаюсь контекстной рекламой с 2014 года.

При настройке контекстной рекламы я учитываю и отрабатываю следующие пункты:

- осуществляю конкурентную разведку (оцениваю качество лендинга и качество объявлений конкурентов по трем основным ключевым запросам)

- прорабатываю семантику. По умолчанию собираю семантику от 1000 ключевых запросов. По требованию заказчика семантика может быть расширена до нескольких тысяч ключевых запросов.

- Составляю группы объявлений по принципу: 1 ключевой запрос - 1 объявление. Ключевой запрос входит как в заголовок, так и в текст объявления, что позволяет значительно увеличить CTR и повысить уровень продаж.

- Собираю минус слова.

- Устанавливаю метрику и настраиваю цели для ведения аналитики.

- Составляю отдельно рекламные кампании на поиск, на тематические площадки (РСЯ КМС), и на ретаргетинг (ремаркетинг)

- При заказе сопровождения, каждый день осуществляю мониторинг рекламной кампании, оцениваю эффективность объявлений, дополняю список минус слов, провожу тест различных текстов и дорабатываю объявления. Провожу мониторинг эффективности рекламных площадок.