Готова к любым трудностям!
Владение видеоредакторами VideoPad и Movavi на уровне профессионала, есть опыт создание игровых видео и создания субтитров для мюзикла
Photoshop на уровне профессионала, есть опыт создания буклетов и дизайна, опыт работы с мангой
Знания html, css, js. Диплом техника-программиста, усвоены основы профессии
Умение самостоятельно находить решение трудных задач
Знание английского языка на уровне B1, опыт переводов комиксов и небольших текстов
Действие аккаунта приостановлено!