Готова к любым трудностям!

Владение видеоредакторами VideoPad и Movavi на уровне профессионала, есть опыт создание игровых видео и создания субтитров для мюзикла

Photoshop на уровне профессионала, есть опыт создания буклетов и дизайна, опыт работы с мангой

Знания html, css, js. Диплом техника-программиста, усвоены основы профессии

Умение самостоятельно находить решение трудных задач

Знание английского языка на уровне B1, опыт переводов комиксов и небольших текстов