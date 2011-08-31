Разработка сайтов и интернет-сервисов
Разработка сайтов и интернет-сервисов, персональных CMS.
Создание «с нуля» сайтов-визиток, интернет-порталов и интернет-магазинов.
Работа с PHP, MySQL, (X)HTML, JavaScript (DOM, JQuery, Ajax). Yii Framework.
Отзывы и стаж: http://www.free-lance.ru/users/ElisDN
Портфолио и прочая информация: http://www.elisdn.ru
Графика: Adobe Photoshop.
Вёрстка: HTML, XHTML, CSS, TeX.
Веб-программирование: PHP, MySQL, JavaScript (DOM, JQuery, Ajax).
Прикладное программирование: Pascal, QBasic, Delphi, Visual Basic, VBScript.
Дополнительно: ООП, паттерны проектирования, RegEx; работа с сокетами, интернет-протоколами (XML, RPC, ...);
вёрстка по стандартам W3C.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
12 лет назад
Также хороший результат. Все правки были исправлены, но проект сдан не в срок.
$150
10 баллов
12 лет назад
Хорошее качество работы, грамотный программист. Все правки были исправлены в лучшем виде.
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга