ElisDN

Дмитрий Елисеев ElisDN

 
35 летРоссия/Орел
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка сайтов и интернет-сервисов

Разработка сайтов и интернет-сервисов, персональных CMS.

Создание «с нуля» сайтов-визиток, интернет-порталов и интернет-магазинов.

Работа с PHP, MySQL, (X)HTML, JavaScript (DOM, JQuery, Ajax). Yii Framework.

Отзывы и стаж: http://www.free-lance.ru/users/ElisDN

Портфолио и прочая информация: http://www.elisdn.ru

Графика: Adobe Photoshop.

Вёрстка: HTML, XHTML, CSS, TeX.

Веб-программирование: PHP, MySQL, JavaScript (DOM, JQuery, Ajax).

Прикладное программирование: Pascal, QBasic, Delphi, Visual Basic, VBScript.

Дополнительно: ООП, паттерны проектирования, RegEx; работа с сокетами, интернет-протоколами (XML, RPC, ...);

вёрстка по стандартам W3C.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDelphijQueryAjaxYiiPhotoshop
Портфолио
Отзывы заказчиков
ilyalavrov
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Верстка сайта
Также хороший результат. Все правки были исправлены, но проект сдан не в срок.
ilyalavrov
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Верстка сайта Вилана
Хорошее качество работы, грамотный программист. Все правки были исправлены в лучшем виде.
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга