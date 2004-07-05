Веб-дизайнер и разработчик сайтов на Tilda.

Добрый день! Меня зовут Лиза, я - веб-дизайнер и разработчик сайтов на Tilda.

Создаю красивые и функциональные веб-сайты.

Помогаю клиентам получать онлайн-впечатление, которое привлекает их аудиторию.

-Оперативность выполнения работы

-Уникальность продукта

-Сочный дизайн на Фигме

-Адаптация под все устройства

Как я работаю?

-Заполнение вами брифа

-Провожу анализ конкурентов

-Прототип сайта в Фигме

-Дизайн сайта

-Верстка на Тильде, подключение домена и настройка всего сайта, адаптация под все устройства

Мой сайт-портфолио:

http://elizabeth.mikhailova.tilda.ws/