Веб-дизайнер и разработчик сайтов на Tilda.
Добрый день! Меня зовут Лиза, я - веб-дизайнер и разработчик сайтов на Tilda.
Создаю красивые и функциональные веб-сайты.
Помогаю клиентам получать онлайн-впечатление, которое привлекает их аудиторию.
-Оперативность выполнения работы
-Уникальность продукта
-Сочный дизайн на Фигме
-Адаптация под все устройства
Как я работаю?
-Заполнение вами брифа
-Провожу анализ конкурентов
-Прототип сайта в Фигме
-Дизайн сайта
-Верстка на Тильде, подключение домена и настройка всего сайта, адаптация под все устройства
Мой сайт-портфолио:
Портфолио
- Taplink для мастера маникюра1 просмотр
- Мебельнет просмотров
- STUDY ACEнет просмотров
- IndoTour1 просмотр