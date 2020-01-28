Elizabestlife

В жизни можно добиться всего, главное приложить усилия и быть чуточку оригинальным!

Елизавета Пучкова, живу в Москве

В процессе обучения по специальности журналист.

Занимаюсь написанием статей и текстов на интересующие и актуальные темы.

Владею навыками работы в монтажных программах (уровень средний).

В свободное время веду свой YouTube канал, рассказываю о минимализме и рациональном потребление. Осваиваю курсы графического дизайна, набираю портфолио, готова попробовать себя в небольших проектах.