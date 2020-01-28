Elizabestlife

Елизавета Elizabestlife

 
23 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
В жизни можно добиться всего, главное приложить усилия и быть чуточку оригинальным!

Елизавета Пучкова, живу в Москве 

В процессе обучения по специальности журналист.

Занимаюсь написанием статей и текстов на интересующие и актуальные темы. 

Владею навыками работы в монтажных программах (уровень средний). 

В свободное время веду свой YouTube канал, рассказываю о минимализме и рациональном потребление. Осваиваю курсы графического дизайна, набираю портфолио, готова попробовать себя в небольших проектах.

Написание статей