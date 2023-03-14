Elizabeth_M

Веб-дизайнер

Привіт. )

Я початківець у веб-дизайні, але з сильним бажанням. Постійно зараз знаходжусь у навчанні та практиці цієї магічної праці. Війна багатьох змінила і більшості відкрила очі на те, чим справді вони мають займатися. Зі мною так само. Я працювала у різних сферах, але мені було там погано, не відчувала, що це моє. По життю дуже творча та яскрава людина і вважаю, що якраз у веб-дизайні я нарешті себе знайшла.

Пройшла курс на платформі Genius Space, також навчаюсь на онлайн уроках Way up.

Гарні знання Illustrator та Photoshop.

Працюю на платформі Figma.

Тому буду вдячна за довіру та не підведу.

Дуже вже хочу зробити якісну роботу для Вас!