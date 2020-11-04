ElizavetaO

Верстальщик, frontend-разработчик junior

Привет! Меня зовут Лиза! Я ищу работу верстальщика, frontend-разработчика. Знаю Html, Css, применяю jQuery, пишу код по методологии BEM, использую препроцессор SASS. Верстаю адаптивно и кроссбраузерно. Pixel perfect не составляет для меня проблем. Умею пользоваться Github, заливать сайт на хостинг.

Большим плюсом является так же знание английского на уровне intermediate, что позволяет мне легко читать документацию, различные туториалы и прочее.. Этот навык так же может быть полезным в общении с иностранными заказчиками.

Я прошла платный интенсивный курс по верстке веб-сайтов в одной из лучших онлайн школ Glo academy и успешно защитила диплом средней сложности, который включал в себя множество сложных задач, с которыми я справилась.

Люблю сложные задачи и считаю, что только решая их, можно достичь роста.

Ссылки на свои проекты пришлю по запросу. Рассматриваю только удаленную работу, с фиксированным полным рабочим графиком, или попроектно.