Elizavetabry

Разработчик сайтов

Меня зовут Елизавета, на данный момент являюсь действующим веб-дизайнером и занимаюсь разработкой и созданием дизайна сайта, а также переносом готового дизайна на Тильду. У меня есть понимание того, как продвигать инфобиз, как разрабатывать сайты, которые будут иметь хорошую конверсию среди Ваших конкурентов за счет грамотно выстроенной структуры, анализа рынка и моделей ЦА.



Сейчас активно занимаюсь поиском проектов, чтобы внедрить эти инструменты и помочь решить проблему клиента.