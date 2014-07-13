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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Мне очень понравилось первое сотрудничество с Еленой. Первый заказ выполнен в срок, очень интересные авторские тексты, высокая грамотность. Сразу предложила девушке следующую работу. И рекомендую смело выбирать ее в качестве исполнителя.
Ответный отзыв
Марианна, отличный заказчик, умеющий конкретизировать цели и грамотно объяснить суть проекта. Оплата своевременная. Отдельную благодарность хочется выразить за чуткость и такт. Буду рада сотрудничать с Вами вновь.