Ellenochka

Елена Ellenochka

 
43 годаРоссия/Богородицк
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
Betelgaze
62 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Тексты разной тематики
Мне очень понравилось первое сотрудничество с Еленой. Первый заказ выполнен в срок, очень интересные авторские тексты, высокая грамотность. Сразу предложила девушке следующую работу. И рекомендую смело выбирать ее в качестве исполнителя.
Марианна, отличный заказчик, умеющий конкретизировать цели и грамотно объяснить суть проекта. Оплата своевременная. Отдельную благодарность хочется выразить за чуткость и такт. Буду рада сотрудничать с Вами вновь.
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