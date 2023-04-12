2D анимации

Создам анимацию из ваших логотипов, баннеров. Занимаюсь полноценным созданием небольших рекламных роликов.

Оживление фото, создание гифок, инфографики, футажи.

Оформление баннеров, ссылок, создание живых фонов, визуальных вставок.

Работаю с видеорядом: создание собственных переходов, перебивок, подписей, субтитров.

Готов к поэтапной отчетности с внесением правок или к более творческому подходу выполнения задания. Всегда на связи

Примеры моих работ https://www.youtube.com/watch?v=3zm3YLmVO0g&ab_channel=ElmfiS