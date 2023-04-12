Elmfis

Сергей Elmfis

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
2D анимации

Создам анимацию из ваших логотипов, баннеров. Занимаюсь полноценным созданием небольших рекламных роликов.

Оживление фото, создание гифок, инфографики, футажи.

Оформление баннеров, ссылок, создание живых фонов, визуальных вставок.

Работаю с видеорядом: создание собственных переходов, перебивок, подписей, субтитров.

Готов к поэтапной отчетности с внесением правок или к более творческому подходу выполнения задания. Всегда на связи

Примеры моих работ https://www.youtube.com/watch?v=3zm3YLmVO0g&ab_channel=ElmfiS