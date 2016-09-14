Вам нужна помощь профессионала? Тогда вы попали по адресу

Мои основные навыки:

- Разработка сайтов с нуля ( интернет-магазины, порталы, форумы, лендинги) под ключ

- Работаю с OpenCart, Wordpress, Joomla, в принципе знаю все движки

- Помогу с созданием логотипа, фирменного стиля, создании дизайна сайта

Мастер на все руки, при необходимости подключаю нужны помощников, чтобы довести проект до конца

Строго соблюдаю сроки