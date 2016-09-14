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Мои основные навыки:
- Разработка сайтов с нуля ( интернет-магазины, порталы, форумы, лендинги) под ключ
- Работаю с OpenCart, Wordpress, Joomla, в принципе знаю все движки
- Помогу с созданием логотипа, фирменного стиля, создании дизайна сайта
Мастер на все руки, при необходимости подключаю нужны помощников, чтобы довести проект до конца
Строго соблюдаю сроки
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!