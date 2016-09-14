Elsonmax

Максим Elsonmax

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Вам нужна помощь профессионала? Тогда вы попали по адресу

Мои основные навыки:

- Разработка сайтов с нуля ( интернет-магазины, порталы, форумы, лендинги) под ключ

- Работаю с OpenCart, Wordpress, Joomla, в принципе знаю все движки

- Помогу с созданием логотипа, фирменного стиля, создании дизайна сайта

Мастер на все руки, при необходимости подключаю нужны помощников, чтобы довести проект до конца

Строго соблюдаю сроки

Отзывы заказчиков

aivengom
Максим 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов(-1)
$70
10 баллов
9 лет назад
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