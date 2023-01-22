Здравствуйте. Меня зовут Эльвира. И вы только что нашли дизайнера, которого давно искали!
Уникальность моей работы заключается индивидуальном профессиональном подходе, а также вниманию к каждой детали! Работа над Вашим проектом будет длится до тех пор, пока вы не останетесь довольны!
Выполняю: Интернет - магазины, лендинг, баннеры, чек-листы, презентации, адаптивный дизайн ( планшет, мобильная версия)
Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator, Tilda
Честность и пунктуальность
Я всегда нахожусь на связи. Соблюдаю заявленные сроки, в случае задержек предупреждаю об этом заранее. Если возникнут вопросы после заверешения проекта, я с удовольствием помогу вам.
Все правки абсолютно бесплатны.
Все правки бесплатны и самое главное - неограниченны!
Мои работы можно посмотреть тут: Elvira Batrak on Behance
Буду рада помочь, хорошего дня!
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