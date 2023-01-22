ElyaBatrak

Эльвира Батрак ElyaBatrak

 
22 годаУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Нужен уникальный лендинг, интернет - магазин, баннер? Тогда вам ко мне!

Здравствуйте. Меня зовут Эльвира. И вы только что нашли дизайнера, которого давно искали!

Уникальность моей работы заключается индивидуальном профессиональном подходе, а также вниманию к каждой детали! Работа над Вашим проектом будет длится до тех пор, пока вы не останетесь довольны!

Выполняю: Интернет - магазины, лендинг, баннеры, чек-листы, презентации, адаптивный дизайн ( планшет, мобильная версия)

Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator, Tilda

Честность и пунктуальность

Я всегда нахожусь на связи. Соблюдаю заявленные сроки, в случае задержек предупреждаю об этом заранее. Если возникнут вопросы после заверешения проекта, я с удовольствием помогу вам.

Все правки абсолютно бесплатны.

Все правки бесплатны и самое главное - неограниченны!

Мои работы можно посмотреть тут: Elvira Batrak on Behance 

Буду рада помочь, хорошего дня!

#web design

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Дизайн лендингаДизайн сайтаFigmaTildaIllustrator
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
10%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
_alina_drobot
Алина 
31 годУкраина
2 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
$35
10 баллов
год назад
Креативы Amazon Posts
Эльвира, спасибо за работу! Всё отлично, рекомендую)
Сотрудничеством довольна. Рекомендую.
Ответный отзыв
envoys
Марат 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$30
10 баллов
год назад
Нужен дизайн главной страницы
Получил хороший дизайн который мне и был нужен, спасибо!
Сотрудничеством довольна. Рекомендую!
Ответный отзыв