Нужен уникальный лендинг, интернет - магазин, баннер? Тогда вам ко мне!

Здравствуйте. Меня зовут Эльвира. И вы только что нашли дизайнера, которого давно искали!

Уникальность моей работы заключается индивидуальном профессиональном подходе, а также вниманию к каждой детали! Работа над Вашим проектом будет длится до тех пор, пока вы не останетесь довольны!

Выполняю: Интернет - магазины, лендинг, баннеры, чек-листы, презентации, адаптивный дизайн ( планшет, мобильная версия)

Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator, Tilda

Честность и пунктуальность

Я всегда нахожусь на связи. Соблюдаю заявленные сроки, в случае задержек предупреждаю об этом заранее. Если возникнут вопросы после заверешения проекта, я с удовольствием помогу вам.

Все правки абсолютно бесплатны.

Все правки бесплатны и самое главное - неограниченны!

Мои работы можно посмотреть тут: Elvira Batrak on Behance

Буду рада помочь, хорошего дня!

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