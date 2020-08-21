Мы проектируем и разрабатываем продукты любой сложности, от лендингов до комплексных информационных систем. Нас не пугает Ваше ТЗ – мы дадим Вам полную реализацию и гарантируем срок выполнения. Имея большой опыт
автоматизации бизнес-процессов, даём возможность нашим клиентам оптимизировать свои процессы и сделать более привлекательный продукт.
Краткий перечень навыков наших специалистов:
-Языки программирования: PHP, Javascript;
-СУБД: MSSQL, PostgreSQL,MySQL, MariaDB, SQLite3, MongoDB;
-Backend, фреймворки, библиотеки: Laravel, CodeIgniter, Node.js, Express.js, Knex.js;
-Frontend, фреймворки, библиотеки: React, Redux, Vue, Bootstrap, jQuery, DHTMLX;
-CMS: Wordpress & Woocommerce.
Не нашли требуемую технологию в списке – напишите нам и спросите. Всегда онлайн через мессенджер платформы.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
· Безналичный расчет
· WebMoney (WMZ, WMR)
· Яндекс деньги
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