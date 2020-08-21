Мы – веб агентство с высоким уровнем квалификации в разработке digital проектов.

Мы проектируем и разрабатываем продукты любой сложности, от лендингов до комплексных информационных систем. Нас не пугает Ваше ТЗ – мы дадим Вам полную реализацию и гарантируем срок выполнения. Имея большой опыт

автоматизации бизнес-процессов, даём возможность нашим клиентам оптимизировать свои процессы и сделать более привлекательный продукт.

Краткий перечень навыков наших специалистов:

-Языки программирования: PHP, Javascript;

-СУБД: MSSQL, PostgreSQL,MySQL, MariaDB, SQLite3, MongoDB;

-Backend, фреймворки, библиотеки: Laravel, CodeIgniter, Node.js, Express.js, Knex.js;

-Frontend, фреймворки, библиотеки: React, Redux, Vue, Bootstrap, jQuery, DHTMLX;

-CMS: Wordpress & Woocommerce.

Не нашли требуемую технологию в списке – напишите нам и спросите. Всегда онлайн через мессенджер платформы.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

· Безналичный расчет

· WebMoney (WMZ, WMR)

· Яндекс деньги