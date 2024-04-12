Комплексный интернет-маркетинг. Создание сайта под ключ.

Более 11 лет назад, в 2010-м году, мы начинали с небольшой студии по продвижению интернет-проектов. За годы плодотворной работы мы смогли расширить спектр услуг до комплексной разработки и раскрутки web-сайтов, поддержки и оптимизации готовых проектов. Сейчас мы можем похвастаться десятками различных по типу многофункциональных проектов, сотнями разработанных сайтов и маркетинговых кампаний. Ряд наших первых Клиентов до сих пор сотрудничает с нами — среди проектов, за которые мы брались в первые годы существования компании, 19 из них мы сопровождаем до сих пор. Вместе мы пережили несколько модернизаций исходя из требований рынка. Когда-то молодые энтузиасты сейчас стали опытными специалистами, наша команда пополнилась профессионалами в различных направлениях, что подтверждают сертификаты, выданные гигантами онлайн-индустрии.

В общении с Клиентом мы ведем двусторонние коммуникации, каждый наш шаг Вы всегда можете отследить с помощью онлайн-отчетов. Большая часть нашей кроссфункциональной команды находится в одном офисе, поэтому Вы всегда можете приехать к нам в гости – посмотреть вживую, как ведется работа над Вашим проектом, выпить чашечку ароматного кофе и угоститься вкусным печеньем. В любое время Вы можете рассчитывать на теплый прием персонального менеджера и других сотрудников.

Кстати, у нас довольно неплохое местоположение офиса, и всегда есть парковочные места. Для нас любой процесс – это системность действий и глубокий анализ всех подводных камней, при работе с каждой задачей стратегически анализируем все возможные варианты ее решения. Иногда мы в шутку называем себя «заправщиками», причем делаем это не потому, что недалеко от офиса находится АЗС, — фактически мы заправляем бизнес-машину топливом, а ее владелец сам выбирает путь, по которому он хочет путешествовать. Доверьте свой интернет-проект компании eMiS и наблюдайте вместе с нами за его ростом!