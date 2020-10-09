Добрый день, появилось время и решил пуститься в поиски не только проектной работы, но и поработать по заказам.
О себе:
Никита, 20 лет.
C 2014 работаю на должностях, связанных с разработкой:
- PHP разработчик (опционально Yii framework )
- Разработчик серверной части (Java)
- TeamLead + разработчик
- Знание и умение применять практически все паттерны проектирования.
- Отличное знание PHP, знание и любовь к такому фреймворку как Yii2.
- Знание Html/Css, JavaScript. Умение работать с jQuery.
- Опыт работы с MySQL и PostgreSql.
- Управление проектными командами разработчиков.
- Умение разбираться в чужом коде, а так же рефакторить.
Сайты игровых проектов
Достаточное количество опыта по разработке игровых сайтов как с нуля, так и поддержание, усовершенствование систем -
рейтинги, личный кабинет, платёжные системы, интеграция с форумом. Общее количество выполненных проектов такого плана 5+.
СМИ
Занимался так же разработкой dashboard'a в команде программистов для находившегося в разработке информационного портала.
Были достаточно большие амбиции, да и проект был прикольный, но, к сожалению, заказчику не выделили дополнительных средств и
проект встал на 30%.
Пример моего кода: https://github.com/Empericall/work-example/
P.S. Очень важный дисклеймер:
- Не работаю за еду
- Не работаю за "Братан, да это же будет шикарный старт карьеры."
Могу взяться за проект бесплатно только если меня заинтересует команда и перспективы.
Skype: jolly.dellegren
Telegram: @imperical
E-mail: [email protected]
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