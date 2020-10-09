Резюме Yii2 разработчика.

Добрый день, появилось время и решил пуститься в поиски не только проектной работы, но и поработать по заказам.

О себе:

Никита, 20 лет.

C 2014 работаю на должностях, связанных с разработкой:

PHP разработчик (опционально Yii framework )

Разработчик серверной части (Java)

TeamLead + разработчик

Навыки:

Знание и умение применять практически все паттерны проектирования.

Отличное знание PHP, знание и любовь к такому фреймворку как Yii2.

Знание Html/Css, JavaScript. Умение работать с jQuery.

Опыт работы с MySQL и PostgreSql.

Управление проектными командами разработчиков.

Умение разбираться в чужом коде, а так же рефакторить.

Над какими проектами работал:

Сайты игровых проектов

Достаточное количество опыта по разработке игровых сайтов как с нуля, так и поддержание, усовершенствование систем -

рейтинги, личный кабинет, платёжные системы, интеграция с форумом. Общее количество выполненных проектов такого плана 5+.

СМИ

Занимался так же разработкой dashboard'a в команде программистов для находившегося в разработке информационного портала.

Были достаточно большие амбиции, да и проект был прикольный, но, к сожалению, заказчику не выделили дополнительных средств и

проект встал на 30%.

Пример моего кода: https://github.com/Empericall/work-example/

P.S. Очень важный дисклеймер:

- Не работаю за еду

- Не работаю за "Братан, да это же будет шикарный старт карьеры."

Могу взяться за проект бесплатно только если меня заинтересует команда и перспективы.

Skype: jolly.dellegren

Telegram: @imperical

E-mail: [email protected]