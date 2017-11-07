Energysnif

Алексей Energysnif

 
37 летРоссия/Ногинск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
RomanMiheev
Роман 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Необходимо продвинуть сайт автошколы по МО
Алексей отличный заказчик, приятен в общении, четко ставит задачу, вовремя дает все доступы, выполняет все действия со своей стороны, оплату производит вовремя, был рад сотрудничеству. Рекомендую всем как грамотного и приятного заказчика.
Все отлично. Роман грамотный специалист, составил план работ, объяснил стратегию продвижения, важные моменты, на которые следует обратить внимание. Провел доскональный аудит сайта, выявил недочеты и устранил их. Всегда на связи, помогает советами по наполнению и юзабилити. Спасибо большое за сотрудничество, буду обращаться впредь.
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