Energysnif

Все отлично. Роман грамотный специалист, составил план работ, объяснил стратегию продвижения, важные моменты, на которые следует обратить внимание. Провел доскональный аудит сайта, выявил недочеты и устранил их. Всегда на связи, помогает советами по наполнению и юзабилити. Спасибо большое за сотрудничество, буду обращаться впредь.