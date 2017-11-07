Energysnif

Алексей отличный заказчик, приятен в общении, четко ставит задачу, вовремя дает все доступы, выполняет все действия со своей стороны, оплату производит вовремя, был рад сотрудничеству. Рекомендую всем как грамотного и приятного заказчика.
Все отлично.
Роман грамотный специалист, составил план работ, объяснил стратегию продвижения, важные моменты, на которые следует обратить внимание. Провел доскональный аудит сайта, выявил недочеты и устранил их.
Всегда на связи, помогает советами по наполнению и юзабилити.
Спасибо большое за сотрудничество, буду обращаться впредь.