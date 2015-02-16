Дизайнер, видеомонтажер, 3D моделлер

- Занимаюсь созданием дизайна для полиграфии (рекламные банеры, штендеры, открытки, визитки, плакаты, буклеты, допечатная подготовка и т.д.)

- Обрабатываю фотографии (ретуш, цветокоррекция, восстановление, коллажи и т.д.)

- Созданием наполнения для сайтов (бекграунды, иконки, банеры, аватарки)

- Дизайном презинтаций, коммерческих предложений

- Редактированием видео (видеомонтаж, аудиомонтаж, заставки, различные виды коррекции и т.д.)

- Имею навыки 3D моделирования

--- Мое портфолио почти пустое т.к. у меня еще практически нету работ которые можно публиковать. Надеюсь что благодаря сотрудничеству с Вами и по Вашему согласию оно станит значительно больше и ярче