Enkel

Павел Enkel

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Дизайнер, видеомонтажер, 3D моделлер

- Занимаюсь созданием дизайна для полиграфии (рекламные банеры, штендеры, открытки, визитки, плакаты, буклеты, допечатная подготовка и т.д.) 

- Обрабатываю фотографии (ретуш, цветокоррекция, восстановление, коллажи и т.д.) 

- Созданием наполнения для сайтов (бекграунды, иконки, банеры, аватарки) 

- Дизайном презинтаций, коммерческих предложений 

- Редактированием видео (видеомонтаж, аудиомонтаж, заставки, различные виды коррекции и т.д.) 

- Имею навыки 3D моделирования

--- Мое портфолио почти пустое т.к. у меня еще практически нету работ которые можно публиковать. Надеюсь что благодаря сотрудничеству с Вами и по Вашему согласию оно станит значительно больше и ярче

Презентации
нет отзывов
$1/час
от $1
#102
Наружная реклама
нет отзывов
$1/час
от $1
#152
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1
#673