Дизайнер, видеомонтажер, 3D моделлер
- Занимаюсь созданием дизайна для полиграфии (рекламные банеры, штендеры, открытки, визитки, плакаты, буклеты, допечатная подготовка и т.д.)
- Обрабатываю фотографии (ретуш, цветокоррекция, восстановление, коллажи и т.д.)
- Созданием наполнения для сайтов (бекграунды, иконки, банеры, аватарки)
- Дизайном презинтаций, коммерческих предложений
- Редактированием видео (видеомонтаж, аудиомонтаж, заставки, различные виды коррекции и т.д.)
- Имею навыки 3D моделирования
--- Мое портфолио почти пустое т.к. у меня еще практически нету работ которые можно публиковать. Надеюсь что благодаря сотрудничеству с Вами и по Вашему согласию оно станит значительно больше и ярче
Презентации
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$1/час
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#102
Наружная реклама
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$1/час
от $1
#152
Обработка фотографий
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$1/час
от $1
#673