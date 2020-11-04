Всем Доброе утро/день/вечер!
Готов выполнить как FRONT-END (вёрстку) !
Есть кратко: Занимаюсь разработкой как простых так и сложных сайтов с нуля так и их доработкой/оптимизацией.
Адаптивная верстка любой сложности! HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, PERFECT PIXEL, BOOTSTRAP, SCSS, FIGMA, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR...
Гарантии работы✅ Профессиональный подход к каждому заказу!
✅ Выполненная работа в срок!
✅ Индивидуальный подход ко всем проектам!
✅ После завершения проекта поддержку и помощь!
✅ Поддерживание общения на протяжении всей работы
Действие аккаунта приостановлено!