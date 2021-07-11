Чистый код, кроссбраузерность, БЭМ, адаптивность, Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery.

Гарантия на верстку.

В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки, которые могли быть допущены при приеме работы и замечены позже.

Ответственность:

- готов приступить прямо сейчас

- всегда довожу дело до конца

- всегда на связи

Род занятий:

- верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная

- посадка верстки на CMS WordPress

Контакты:

Вконтакте: vk.com/eremeow

WhatsApp, Viber, Telegram: +79642181287

E-mail: [email protected]

Сайт: eremeow.ru

Как я работаю:

Я стараюсь максимально ускорить рабочий процесс, а также качество верстки. Для этого я использую:

Препроцессор PUG . Он позволяет ускорить работу с HTML

. Он позволяет ускорить работу с HTML Препроцессор SCSS . Он позволяет ускорить работу с CSS

. Он позволяет ускорить работу с CSS Программа Prepros . Используется как сборщик PUG и SCSS файлов, как локальный сервер, как загрузчик файлов на хосинг.

. Используется как сборщик PUG и SCSS файлов, как локальный сервер, как загрузчик файлов на хосинг. Плагин LiveStyle для браузера. Позволяет мгновенно видеть результат изменений в верстке.

для браузера. Позволяет мгновенно видеть результат изменений в верстке. Мультимониторную систему . Она позволяет не отвлекаться на открытие и закрытие окон

. Она позволяет не отвлекаться на открытие и закрытие окон Верстаю по методологии БЭМ. Она позволяет упростить понимание кода, его общее структурирование и дальнейшую поддержку сайта.

Помимо университета прошел курс по Frontend разработке от школы Grampus.

Портфолио:

eremeow.ru - раздел "Работы"

Оплата:

Перевод на карту сбербанка

Оплата на расчетный счет

Другой удобный для вас способ

Вконтакте: vk.com/eremeow

WhatsApp, Viber, Telegram: +79642181287

E-mail: [email protected]

Сайт: eremeow.ru