Гарантия на верстку.
В течении недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки, которые могли быть допущены при приеме работы и замечены позже.
Ответственность:
- готов приступить прямо сейчас
- всегда довожу дело до конца
- всегда на связи
Род занятий:
- верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная
- посадка верстки на CMS WordPress
Контакты:
Вконтакте: vk.com/eremeow
WhatsApp, Viber, Telegram: +79642181287
E-mail: [email protected]
Сайт: eremeow.ru
Как я работаю:
Я стараюсь максимально ускорить рабочий процесс, а также качество верстки. Для этого я использую:
- Препроцессор PUG. Он позволяет ускорить работу с HTML
- Препроцессор SCSS. Он позволяет ускорить работу с CSS
- Программа Prepros. Используется как сборщик PUG и SCSS файлов, как локальный сервер, как загрузчик файлов на хосинг.
- Плагин LiveStyle для браузера. Позволяет мгновенно видеть результат изменений в верстке.
- Мультимониторную систему. Она позволяет не отвлекаться на открытие и закрытие окон
- Верстаю по методологии БЭМ. Она позволяет упростить понимание кода, его общее структурирование и дальнейшую поддержку сайта.
Помимо университета прошел курс по Frontend разработке от школы Grampus.
Портфолио:
eremeow.ru - раздел "Работы"
Оплата:
- Перевод на карту сбербанка
- Оплата на расчетный счет
- Другой удобный для вас способ
Вконтакте: vk.com/eremeow
WhatsApp, Viber, Telegram: +79642181287
E-mail: [email protected]
Сайт: eremeow.ru
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