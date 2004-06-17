Ermil57

Ерміл Ermil57

 
19 летУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
год назад
ПОКА ДРУГИЕ СПЯТ, МЫ РАБОТАЕМ :)

МОЯ ЦЕЛЬ - ЧТО БЫ КЛИЕНТ ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН.

Всем привет, меня зовут Эрмил и я из города Киев, мне 18 лет и я заканчиваю первый курс университета

по професии Маркетолог, писал статьи для университетской газеты, и вроде бы неплохо получалось.

именно я написал все лучшие статьи этого мира, в самых классных журналах, таких как:

  1. TIME

  2. FORBES

  3. BUSINESSWEEK

и еще куча =)!

ну а если серьезно то готов представить вам свое мини-резюме

  • ПИШУ ТЕКСТЫ, СТАТЬИ НА ЗАКАЗ

Темы текстов:

финансы

криптовалюта

бизнес

экономика

маркетинг

  • РАБОТАЮ ЗА НЕБОЛЬШИЕ ГОНОРАРЫ

Цены:

русский и украинский языки английский язык

500 слов = 6$ 500 слов = 8$

1000 слов = 7$ 1000 слов = 10$

1500 слов = 10$ 1500 слов = 11$

  1. текста на минимальный % воды (но если вы хотите что бы текст был "водянистым" то никаких проблем это не составит).

  2. качество и грамотность статьи 100%

  3. робота может быть выполнена на украинском, русском, английском языках.

в тексте по вашему желанию могут использоваться картинки, рисунки, смайлики, и т.д.

  • УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

  1. Если я оставил заявку к вашему проекту, то он действительно мне интересен, и я хочу вложить в него свои силы, время и знания.

  2. работаю по предоплате в 50%, если в итоге робота вас объективно не устраивает то возвращаю всю ранее скинутую сумму, репутация дороже цифр.

  3. веду проект до полного утверждения, готов вводить правки лишь бы они его объективно улучшили.

  • РАБОТАЯ СО МНОЙ ВЫ ЭКОНОМИТЕ:

  1. ДЕНЬГИ. Не дорогие цены относительно рынка.

  2. ВРЕМЯ. Быстро а главное качественно делаем свою роботу в установленные сроки.

  3. НЕРВЫ. Ваши просьбы и пожелания будут услышаны и добавлены в материал.

  • СВЯЗЬ

Telegram: @ermil_trapaidze123

E-mail: [email protected]

Viber: +380684849924

Всем желаю успехов в поставленных целях и самореализации =)