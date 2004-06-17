ПОКА ДРУГИЕ СПЯТ, МЫ РАБОТАЕМ :)

МОЯ ЦЕЛЬ - ЧТО БЫ КЛИЕНТ ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН.

Всем привет, меня зовут Эрмил и я из города Киев, мне 18 лет и я заканчиваю первый курс университета

по професии Маркетолог, писал статьи для университетской газеты, и вроде бы неплохо получалось.

именно я написал все лучшие статьи этого мира, в самых классных журналах, таких как:

TIME FORBES BUSINESSWEEK

и еще куча =)!

ну а если серьезно то готов представить вам свое мини-резюме

ПИШУ ТЕКСТЫ, СТАТЬИ НА ЗАКАЗ

Темы текстов:

финансы

криптовалюта

бизнес

экономика

маркетинг

РАБОТАЮ ЗА НЕБОЛЬШИЕ ГОНОРАРЫ

Цены:

русский и украинский языки английский язык

500 слов = 6$ 500 слов = 8$

1000 слов = 7$ 1000 слов = 10$

1500 слов = 10$ 1500 слов = 11$

текста на минимальный % воды (но если вы хотите что бы текст был "водянистым" то никаких проблем это не составит). качество и грамотность статьи 100% робота может быть выполнена на украинском, русском, английском языках.

в тексте по вашему желанию могут использоваться картинки, рисунки, смайлики, и т.д.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

Если я оставил заявку к вашему проекту, то он действительно мне интересен, и я хочу вложить в него свои силы, время и знания. работаю по предоплате в 50%, если в итоге робота вас объективно не устраивает то возвращаю всю ранее скинутую сумму, репутация дороже цифр. веду проект до полного утверждения, готов вводить правки лишь бы они его объективно улучшили.

РАБОТАЯ СО МНОЙ ВЫ ЭКОНОМИТЕ:

ДЕНЬГИ. Не дорогие цены относительно рынка. ВРЕМЯ. Быстро а главное качественно делаем свою роботу в установленные сроки. НЕРВЫ. Ваши просьбы и пожелания будут услышаны и добавлены в материал.

СВЯЗЬ

Telegram: @ermil_trapaidze123

E-mail: [email protected]

Viber: +380684849924

Всем желаю успехов в поставленных целях и самореализации =)