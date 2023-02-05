Художник иллюстратор. Специализируемся на создание NFT коллекций и артов для них.
Выступали художником иллюстратором NFT коллекций SAVATON, KIEMI, TONDUCKS, SEALIFETON на блокчейне TON. Есть опыт работы в команде крупного НФТ проекта на Эфириум.
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Делаем эскиз NFT бесплатно
Мои услуги:
-Создание эскизов персонажей для будущей коллекции
-Создание полноценной NFT коллекции (Неограниченное количество атрибутов)
-Арты для вашей коллекций
-Стикеры для телеграм
-Генерация любого количества NFT по вашим параметрам
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Преимущества работы со мной?
-Абсолютно любой стиль рисовки
- Делаю бесплатные правки, если что-то не нравится
-Опыт работы с большими проектами
-Качественная работа с соблюдением сроков
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Для заказа и по любым вопросам пишите в личные сообщения
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