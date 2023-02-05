Рисую визуал NFT, который влюбляет

Художник иллюстратор. Специализируемся на создание NFT коллекций и артов для них.

Выступали художником иллюстратором NFT коллекций SAVATON, KIEMI, TONDUCKS, SEALIFETON на блокчейне TON. Есть опыт работы в команде крупного НФТ проекта на Эфириум.

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Делаем эскиз NFT бесплатно



Мои услуги:

-Создание эскизов персонажей для будущей коллекции

-Создание полноценной NFT коллекции (Неограниченное количество атрибутов)

-Арты для вашей коллекций

-Стикеры для телеграм

-Генерация любого количества NFT по вашим параметрам

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Преимущества работы со мной?

-Абсолютно любой стиль рисовки

- Делаю бесплатные правки, если что-то не нравится

-Опыт работы с большими проектами

-Качественная работа с соблюдением сроков

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Для заказа и по любым вопросам пишите в личные сообщения