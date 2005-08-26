Здравствуйте, Меня зовут Эртине. На хорошем уровне владею компьютерными знаниями. Есть опыт в Adobe photoshop, animate,illustrator, premiere pro, audition, blender, figma, tilda. Постоянно всесторонне развиваюсь, то есть специальностей у меня много! Проходил некоторые курсы по программированию. Меня клонит к стороне веб-дизайна и дизайнов визиток и логотипов. Работая со мной вы не тратите: 1)Нервы- всегда могу вести конструктивный разговор и адекватность гарантирую! 2)Время- сэкономлю вам время и просрочивания не позволяю себе. Буду рад вам помочь! Связь со мной: Почта: [email protected] VK: https://vk.com/heheebooy Telegram: https://t.me/Budalaga