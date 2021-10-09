...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$112
10 баллов
3 года назад
Написание статей
Работаем на постоянной основе
$57
10 баллов
3 года назад
Написание статей
Все отлично. Работаем на постоянной основе.
Ответный отзыв
Всё отлично, рекомендую
$37
10 баллов
3 года назад
Работаем на постоянной основе
$77
10 баллов
3 года назад
Написание статей
Рекомендую
$56
10 баллов
4 года назад
Все хорошо. Рекомендую.