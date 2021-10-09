Essonne91

Ольга Essonne91

 
47 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Рерайт на французском, переводы, транскрибирование французский/русский
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

wildathead
Мария 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$112
10 баллов
3 года назад
Написание статей на франзузском языке
Написание статей
Работаем на постоянной основе
wildathead
Мария 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$57
10 баллов
3 года назад
Написание статей на франзузском языке
Написание статей
Все отлично. Работаем на постоянной основе.
Всё отлично, рекомендую
Ответный отзыв
wildathead
Мария 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$37
10 баллов
3 года назад
Напиание статей на французском языке
Работаем на постоянной основе
Всё отлично
Ответный отзыв
wildathead
Мария 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$77
10 баллов
3 года назад
Написание статей на французском языке
Написание статей
Рекомендую
Всё отлично
Ответный отзыв
wildathead
Мария 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$56
10 баллов
4 года назад
Напиание статей на французском языке
Все хорошо. Рекомендую.
Всё отлично
Ответный отзыв
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