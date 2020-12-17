Художник-иллюстратор

Меня зовут Натали и я художник-иллюстратор. Работаю в digital и традиционном рисунке. Разрабатываю сюжетные иллюстрации, персонажей, делаю стикеры на заказ, а также оформления для соц. сетей.

мое портфолио можно посмотреть по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1yKE83O8T2-qy_xmsmPHh9QOlOVG0OFqV/view?usp=sharing

Мой Instagram: https://www.instagram.com/estlern_art/