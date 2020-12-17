Художник-иллюстратор
Меня зовут Натали и я художник-иллюстратор. Работаю в digital и традиционном рисунке. Разрабатываю сюжетные иллюстрации, персонажей, делаю стикеры на заказ, а также оформления для соц. сетей.
мое портфолио можно посмотреть по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1yKE83O8T2-qy_xmsmPHh9QOlOVG0OFqV/view?usp=sharing
Мой Instagram: https://www.instagram.com/estlern_art/
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Портфолио
- Witch67 просмотров
- Isometric City106 просмотров
- Isometric Castle95 просмотров
- Новогодние иконки в Figma108 просмотров
- Иконки для Highlights97 просмотров
- Векторные иллюстрации персонажей85 просмотров
- Векторные иконки78 просмотров
- Иллюстрация персонажа в интерьере86 просмотров
- Иллюстрация персонажа83 просмотра
- Полароид76 просмотров
- Дизайн принтов на футболки для бренда HairFamily52 просмотра
- Дизайн книги59 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
moshno rabotat vse ok!
Ответный отзыв
Тз было поставлено отлично. На вопросы отвечал быстро и четко. Рекомендую)