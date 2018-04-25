Eu9ene

Евгений Eu9ene

 
43 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Здравствуйте! 

Меня зовут Евгений Чащухин. 

Я практикующий интернет-маркетолог. Сертифицированный специалист по контекстной рекламе.

Я буду максимально полезным, если Вы: 

- Собственник бизнеса.

Максимальные результаты достигаются только принепосредственной работе с владельцем бизнеса, который профессионал своего дела, знает свою нишу. 

- Ищите СПЕЦИАЛИСТА, а не разового исполнителя. 

Я всегда работаю индивидуально. Без шаблонов,методов "БМ" и прочего. 

Со своей стороны гарантирую: 

- Только целевой трафик 

При "сливе" бюджета на нецелевых посетителей – верну Вам потраченную сумму в полном объеме. 

- На связи 7 дней в неделю 

Рабочий график с 08:00 до 22:00 по МСК. В это время мы легко сможем выйти на контакт. 

- Полный доступ к рекламным кампаниям.

Аккаунты на которых я делаю настройку рекламы,привязываются к Вашим данным. Вы в любой момент можете

остановить/запустить/редактировать рекламные кампании. 

Я всегда стараюсь повысить компетентность клиента. Тогда Вам будет легче меня понимать, а мне легче объяснить. 

Перед совместной работой полезно ознакомится: 

- Работаю с бюджетом от 10 до 250 тыс. р. 

- Срок настройки рекламы в среднем 5 рабочих дней 

- Цена создания РК в среднем 4 000 - 5 000 руб. (только Яндекс Директ или Google AdWords), 8 000 - 10 000 (2 системы "под ключ") 

Напишите мне https://vk.com/id71740196

Или позвоните в Skype: shustric2005 

Для связи: 

VK: https://vk.com/id71740196 

Skype: shustric2005 

Mail: [email protected]