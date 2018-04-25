Здравствуйте!
Меня зовут Евгений Чащухин.
Я практикующий интернет-маркетолог. Сертифицированный специалист по контекстной рекламе.
Я буду максимально полезным, если Вы:
- Собственник бизнеса.
Максимальные результаты достигаются только принепосредственной работе с владельцем бизнеса, который профессионал своего дела, знает свою нишу.
- Ищите СПЕЦИАЛИСТА, а не разового исполнителя.
Я всегда работаю индивидуально. Без шаблонов,методов "БМ" и прочего.
Со своей стороны гарантирую:
- Только целевой трафик
При "сливе" бюджета на нецелевых посетителей – верну Вам потраченную сумму в полном объеме.
- На связи 7 дней в неделю
Рабочий график с 08:00 до 22:00 по МСК. В это время мы легко сможем выйти на контакт.
- Полный доступ к рекламным кампаниям.
Аккаунты на которых я делаю настройку рекламы,привязываются к Вашим данным. Вы в любой момент можете
остановить/запустить/редактировать рекламные кампании.
Я всегда стараюсь повысить компетентность клиента. Тогда Вам будет легче меня понимать, а мне легче объяснить.
Перед совместной работой полезно ознакомится:
- Работаю с бюджетом от 10 до 250 тыс. р.
- Срок настройки рекламы в среднем 5 рабочих дней
- Цена создания РК в среднем 4 000 - 5 000 руб. (только Яндекс Директ или Google AdWords), 8 000 - 10 000 (2 системы "под ключ")
Напишите мне https://vk.com/id71740196
Или позвоните в Skype: shustric2005
Для связи:
Skype: shustric2005
Mail: [email protected]