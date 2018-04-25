Здравствуйте!

Меня зовут Евгений Чащухин.

Я практикующий интернет-маркетолог. Сертифицированный специалист по контекстной рекламе.

Я буду максимально полезным, если Вы:

- Собственник бизнеса.

Максимальные результаты достигаются только принепосредственной работе с владельцем бизнеса, который профессионал своего дела, знает свою нишу.

- Ищите СПЕЦИАЛИСТА, а не разового исполнителя.

Я всегда работаю индивидуально. Без шаблонов,методов "БМ" и прочего.

Со своей стороны гарантирую:

- Только целевой трафик

При "сливе" бюджета на нецелевых посетителей – верну Вам потраченную сумму в полном объеме.

- На связи 7 дней в неделю

Рабочий график с 08:00 до 22:00 по МСК. В это время мы легко сможем выйти на контакт.

- Полный доступ к рекламным кампаниям.

Аккаунты на которых я делаю настройку рекламы,привязываются к Вашим данным. Вы в любой момент можете

остановить/запустить/редактировать рекламные кампании.

Я всегда стараюсь повысить компетентность клиента. Тогда Вам будет легче меня понимать, а мне легче объяснить.

Перед совместной работой полезно ознакомится:

- Работаю с бюджетом от 10 до 250 тыс. р.

- Срок настройки рекламы в среднем 5 рабочих дней

- Цена создания РК в среднем 4 000 - 5 000 руб. (только Яндекс Директ или Google AdWords), 8 000 - 10 000 (2 системы "под ключ")

Напишите мне https://vk.com/id71740196

Или позвоните в Skype: shustric2005

Для связи:

VK: https://vk.com/id71740196

Skype: shustric2005

Mail: [email protected]