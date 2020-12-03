Монтаж и Цветокоррекция роликов различной сложности.
Монтаж и Цветокоррекция роликов различной сложности для комерческих и некомерческих целей. Реклама заведений, музыкальные клипы, короткометражные фильмы, обзоры, видео с поездок, свадьбы, выпускные, влоги. Так же могу сделать превью к видео, всплывающие окна, субтитры, подсказки. Работаю в Програмах Premiere Pro и After Effects.
Ознакомьтесь с моим портфолио:
Портфолио
- Хикки на Море - Девочка из Аниме76 просмотров
- Mono HookahBar53 просмотра
- Drift BMW E3098 просмотров
- Хикки на море - “Ни океанов, ни морей”96 просмотров
- Свадебный клип46 просмотров
- Bus glitch animation39 просмотров
- Промо ролик для истории Instagram102 просмотра
- Промо ролик для вставки в YouTube видео88 просмотров