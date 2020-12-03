Монтаж и Цветокоррекция роликов различной сложности.

Монтаж и Цветокоррекция роликов различной сложности для комерческих и некомерческих целей. Реклама заведений, музыкальные клипы, короткометражные фильмы, обзоры, видео с поездок, свадьбы, выпускные, влоги. Так же могу сделать превью к видео, всплывающие окна, субтитры, подсказки. Работаю в Програмах Premiere Pro и After Effects.

Ознакомьтесь с моим портфолио:

https://vimeo.com/jenja57