EugeniaADR

Контекстная реклама. Приведу много целевых клиентов из РСЯ.

Меня зовут Евгения. Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Знаю все самые современные технологии рекламы, нюансы настройки РК в РСЯ и на поиске.

Предлагаю вам провести аудит вашей РК в РСЯ бесплатно.

Настрою грамотно тестовую интернет рекламу на минимальном бюджете (сделаю анализ ваших конкурентов, грамотно составлю семантическое ядро, составлю конкурентные объявления и выполню все необходимые настройки рекламы, чтобы привести конверсию на ваш сайт).

Оптимизирую РК, настрою ретаргетинговую РК, выполню масштабирование РК при необходимости ( настрою гиперлокальный таргетинг и тд).