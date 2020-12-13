Eustoma

Марина Пашкевич Eustoma

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Ретушер фото

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Профессиональное редактирование в Photoshop, ретушь фотографий, замена фона, художественная обработка

 Что я могу?

  • Ретушь любой сложности
  • Умение сделать вам шикарную фигуру
  • Цветокоррекция
  • Удаление дефектов и предметов
  • Измените фон на белый и другие цвета
  • Измените фон на любой понравившийся
  • Art (Художественная обработка)
  • Рисование портретов любой сложности (графический дизайн)
  • Разработка дизайна визиток, календарей, флаеров и др.
  • Выполнение работ любой сложности в Фотошопе
Преимущества работы со мной?

  • Быстрая и качественная работа
  • Индивидуальный подход ко всем
  • Постоянным клиентам гарантирована скидка 5%.
  • Большой опыт работы с Photoshop и работы с клиентами.