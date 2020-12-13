Ретушер фото
Профессиональное редактирование в Photoshop, ретушь фотографий, замена фона, художественная обработка
Что я могу?
- Ретушь любой сложности
- Умение сделать вам шикарную фигуру
- Цветокоррекция
- Удаление дефектов и предметов
- Измените фон на белый и другие цвета
- Измените фон на любой понравившийся
- Art (Художественная обработка)
- Рисование портретов любой сложности (графический дизайн)
- Разработка дизайна визиток, календарей, флаеров и др.
- Выполнение работ любой сложности в Фотошопе
- Быстрая и качественная работа
- Индивидуальный подход ко всем
- Постоянным клиентам гарантирована скидка 5%.
- Большой опыт работы с Photoshop и работы с клиентами.