Занимаюсь фотошопом 4 года.
Портфолио
- Фото в стиле трафарета (гравюры)177 просмотров
- Имитация рисунка простым карандашом232 просмотра
- Замена фона и создание тени177 просмотров
- Обработка фото (устранение мелких дефектов и др.)214 просмотров
- Портрет из слов-пожеланий307 просмотров
- Фотомозаика150 просмотров
- Реставрация и раскрашивание фото любой сложности138 просмотров
- Обтравка людей,животных, размещение на другом фоне264 просмотра
- Обтравка сложных предметов и размещение на другом188 просмотров
- Обтравка несложных предметов134 просмотра