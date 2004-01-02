виконую роботу швидко та якісно

Я рада вас вітати на своєму акаунті ! Мене звати Єва . Я зможу допомогти вам в наборі-переводі тексту , якісно та швидко.

• Вільно володію українською , російською та базові знання англійської . Зараз вивчаю німецьку

• Я зацікавлена не лише в звичайному наборі- переводі тексту , а й в удосконалені його .

• Добре комунікую з людьми

Буду рада співпрацювати з вами !