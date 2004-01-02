Evaverkh

Єва Верхолаз Evaverkh

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
виконую роботу швидко та якісно

Я рада вас вітати на своєму акаунті ! Мене звати Єва . Я зможу допомогти вам в наборі-переводі тексту , якісно та швидко.

• Вільно володію українською , російською та базові знання англійської . Зараз вивчаю німецьку

• Я зацікавлена не лише в звичайному наборі- переводі тексту , а й в удосконалені його .

• Добре комунікую з людьми

Буду рада співпрацювати з вами !

#42Английский язык
#43Написание обзоров
#61Написание отзывов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1192
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Написание отзывов
Робота виконана якісно та у встановлені терміни
Рекомендую для співпраці !
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Завдання виконано вчасно та якісно
.
Ответный отзыв