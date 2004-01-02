виконую роботу швидко та якісно
Я рада вас вітати на своєму акаунті ! Мене звати Єва . Я зможу допомогти вам в наборі-переводі тексту , якісно та швидко.
• Вільно володію українською , російською та базові знання англійської . Зараз вивчаю німецьку
• Я зацікавлена не лише в звичайному наборі- переводі тексту , а й в удосконалені його .
• Добре комунікую з людьми
Буду рада співпрацювати з вами !
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1192
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Написание отзывов
Робота виконана якісно та у встановлені терміни
Ответный отзыв
Рекомендую для співпраці !
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Завдання виконано вчасно та якісно