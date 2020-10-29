Просто очень хорошая верстка★Сайт под ключ ★ Интернет-магазин ★ Верстка ★
Доброго времени суток!
Я ценю каждого клиента и гарантирую качественное выполнение работы вне зависимости от бюджета.
Работая со мной Вы получаете отличный результат в оговоренный срок.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3.
- Адаптивно/Отзывчивая верстка.
- Кроссбраузерность.
- Bootstrap.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Tilda (по необходимости).
- Гарантия на выполнение работы 100%
Гарантирую:
- Четкое соблюдение сроков.
- Оперативная обратная связь.
- Гарантия на выполнение работы 100%.
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Telegram: @Evenes_
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Портфолио
- Адаптивная верста сайта75 просмотров
- Адаптивная верста сайта94 просмотра