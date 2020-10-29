Evenes_R

Павел Evenes_R

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Просто очень хорошая верстка&#9733;Сайт под ключ &#9733; Интернет-магазин &#9733; Верстка &#9733;

Доброго времени суток!

Я ценю каждого клиента и гарантирую качественное выполнение работы вне зависимости от бюджета.

Работая со мной Вы получаете отличный результат в оговоренный срок.

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Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3.
  • Адаптивно/Отзывчивая верстка.
  • Кроссбраузерность.
  • Bootstrap.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Tilda (по необходимости).
  • Гарантия на выполнение работы 100%

Гарантирую:

  • Четкое соблюдение сроков.
  • Оперативная обратная связь.
  • Гарантия на выполнение работы 100%.
Профессиональная верстка сайтов.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: @Evenes_

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