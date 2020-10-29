Просто очень хорошая верстка★Сайт под ключ ★ Интернет-магазин ★ Верстка ★

Доброго времени суток!

Я ценю каждого клиента и гарантирую качественное выполнение работы вне зависимости от бюджета.

Работая со мной Вы получаете отличный результат в оговоренный срок.

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Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3.

Адаптивно/Отзывчивая верстка.

Кроссбраузерность.

Bootstrap.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C.

Tilda (по необходимости).

Гарантия на выполнение работы 100%

Гарантирую:

Четкое соблюдение сроков.

Оперативная обратная связь.

Гарантия на выполнение работы 100%.

Профессиональная верстка сайтов.

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Telegram: @Evenes_